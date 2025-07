The Last of Us: Original-Abby lobt ihre Serien-Darstellerin – Druckmann trotz Aus auch für Staffel 3 prägend?

The Last of Us:

In Staffel 2 von „The Last of Us“ gab Abby ihr Debüt, verkörpert von Schauspielerin Kaitlyn Dever, die ihre Rolle „phänomenal“ spielte. Dieses Lob kam nun von Laura Bailey, der Original-Abby aus den Videospielen. Ellie-Darstellerin Bella Ramsey ist außerdem davon überzeugt: Auch nach dem Abgang von Schöpfer Neil Druckmann wird man weiterhin seinen Einfluss spüren.

Nach der erfolgreichen ersten Staffel von „The Last of Us“ startete im April dieses Jahres Season 2, die sich ebenfalls großer Beliebtheit erfreute. Allein die Auftaktepisode wurde in den USA von 5,3 Millionen Zuschauern verfolgt, während die gesamte Staffel weltweit schon mehr als 90 Millionen Zuschauer verzeichnen konnte.

Neben Pedro Pascal als Joel und Bella Ramsey als Ellie stand in Staffel 2 vor allem Abigail „Abby“ Anderson im Mittelpunkt, dargestellt von Kaitlyn Dever – schließlich polarisierte ihr Charakter auch schon in Naughty Dogs „The Last of Us Part 2“. Doch Laura Bailey, die Abby im Videospiel ihre Stimme lieh, ist sich sicher: Dever hat ihren Job „phänomenal“ gemacht.

Laura Bailey begeistert von Kaitlyn Devers Abby-Performance

Ihr Lob für Dever sprach Bailey kürzlich in einem Interview mit Entertainment Weekly (via Eurogamer) aus: „Sie ist einfach phänomenal, jeden Moment, in dem ich sie sah, habe ich geliebt, wie viel sie dem Charakter gegeben und ihn zu ihrem eigenen gemacht hat“, so Bailey über die Performance der jungen Schauspielerin in „The Last of Us“.

Zudem zog Bailey einen Vergleich und erklärte, Dever als Abby in der Serienadaption zu sehen, gebe ihr das Gefühl, „als würde man zusehen, wie das eigene Kind zum ersten Mal aufsteht und zu laufen beginnt“. „Sobald man den Charakter loslässt, gehört er jemand anderem, und sie hat ihn einfach perfekt angenommen“, führte die erfolgreiche Synchronsprecherin weiter aus.

Außerdem enthüllte sie, dass sie auch kürzlich mit Neil Druckmann, dem Schöpfer von „The Last of Us“ bei einem Mittagessen über Dever gesprochen und ihm erzählt habe, „wie glücklich [sie] mit allem war, was [Dever]“ in der Serie geleistet habe.

Und mit ihrer Meinung scheint Bailey, die für ihre Performance von Abby unter anderem den BAFTA Award für „Best Performer in a Leading Role“ und den Game Award für „Best Performance“ gewinnen konnte, nicht allein dazustehen. Die zweite Staffel von „The Last of Us“ erhielt für die diesjährigen Emmys insgesamt 16 Nominierungen – darunter auch Kaitlyn Dever für ihre Darstellung von Abby.

Staffel 3 ohne Druckmann: „Sein Geist ist die Geschichte“

Weiter glänzen kann Dever in ihrer Rolle als Abby auch in den kommenden Episoden der Serie: Wie bereits bestätigt wurde – und Kenner der Vorlage ohnehin bereits wussten -, wird ihr Charakter in der Staffel 3 noch stärker in den Fokus rücken. In Zukunft wird die Adaption allerdings ohne Schöpfer und Showrunner Neil Druckmann auskommen, der in diesem Monat seinen Ausstieg verkündete, um sich fortan wieder vollständig der Entwicklung von Videospielen zu widmen.

Ellie-Darstellerin Bella Ramsey sieht darin jedoch kein großes Problem. Sie ist sogar fest davon überzeugt, dass Druckmanns Einfluss auch weiterhin zu spüren sein wird, auch wenn er nicht mehr „aktiv beteiligt“ ist. Eine Umstellung sei es sicherlich dennoch, wie die Schauspielerin in einem Interview mit Variety erzählt hat.

„Die Welt von The Last of Us ist seine Schöpfung und damit auch seine Stimme und sein kreativer Beitrag“, sagte Ramsey. „Das verschwindet in Staffel 3 nicht einfach, nur weil er nicht mehr so aktiv beteiligt ist.“ Ihrer Ansicht nach werde „The Last of Us“ „immer“ die „Kreation“ von Druckmann bleiben.

Abschließend sagte sie: „Und wir ehren bei allem, was wir tun, immer das Spiel und Neils Schöpfung. Er wird am Set definitiv vermisst werden. Aber sein Geist ist die Geschichte.“

Wann mit der dritten Staffel von „The Last of Us“, die bereits im April dieses Jahres grünes Licht erhielt, zu rechnen ist, steht bislang noch nicht fest. Allerdings wird die Produktion erst im nächsten Jahr beginnen, sodass die neuen Folgen für 2027 geplant sind. Hauptverantwortliche für die Serie ist nun Craig Mazin, der zuvor gemeinsam mit Druckmann als Showrunner agierte.