The Witcher 4: Wird es besser als The Witcher 3? Narrative Director teilte Sorgen der Spieler

Schon kurz nach der Ankündigung von "The Witcher 4" stellten sich viele Spieler die Frage, ob und in welcher Form es CD Projekt gelingen wird, den Erfolg von "The Witcher 3: Wild Hunt" noch einmal zu übertreffen. Wie Narrative Director Philipp Weber einräumt, ist dies eine Frage, die auch die Entwickler selbst beschäftigt.

Zu den größten Überraschungen der Game Awards 2024 im vergangenen Dezember gehörte sicherlich die offizielle Enthüllung von „The Witcher 4“, mit dem CD Projekt nicht weniger als eine neue Generation von Rollenspielen einläuten möchte.

Da der Vorgänger, „The Witcher 3: Wild Hunt“, laut Meinung vieler Fans zu den besten Rollenspielen überhaupt gehört, stellt sich ein großer Teil der Community die Frage, ob es CD Projekt überhaupt gelingen wird, das letzte große Abenteuer von Geralt noch einmal zu übertreffen. Wie Narrative Director Philipp Weber im Interview mit GamesRadar einräumte, ist dies eine Frage, die auch die Entwickler von CD Projekt umtreibt.

Gleichzeitig betonte Weber, dass ihm die Online-Diskussionen zu diesem Thema bekannt seien, in denen es beispielsweise heißt: „‚The Witcher 3‘ war eines der besten Spiele aller Zeiten. Aber wie wollen sie das noch toppen?“ Tatsächlich teilte auch der Narrative Director diese Sorge: „Ich dachte mir ebenfalls: ‚Ja, wie sollen wir das schaffen?‘“

So möchte CD Projekt dem Erbe von The Witcher 3 gerecht werden

Wie Weber erklärte, habe er von dieser Haltung jedoch wieder Abstand genommen, nachdem er erkannt habe, dass das Feedback zu Videospielen nicht mathematisch messbar sei. Die Anerkennung, die der Vorgänger bei vielen Spielern erfahren habe, sei laut Weber vor allem auf subjektive Eindrücke zurückzuführen.

Daher ergebe es wenig Sinn, diesen Erfolg und die Spielererfahrungen „mathematisch“ übertreffen zu wollen. Nichtsdestotrotz lege das Team natürlich großen Wert darauf, dem Vermächtnis von „The Witcher 3: Wild Hunt“ gerecht zu werden.

„Ich denke, der Weg, wie wir dem Erbe von The Witcher 3 gerecht werden wollen, ist, die Philosophie beizubehalten, die wir während The Witcher 3 hatten“, erklärte Weber. „Wie man ein Spiel macht, wie man sich wirklich um diese Dinge kümmert, wie man Geschichten erzählt. Gleichzeitig gibt es neue Fragen, die wir beantworten wollen“.

Der Narrative Director weiter: „Denn es soll sich wie eine echte Fortsetzung anfühlen und nicht einfach nur wie eine Wiederholung dessen, was wir früher bereits gemacht haben. Ich glaube, es geht wirklich darum, diese gesunde Mischung zu finden: wirklich voranzukommen und neue Dinge auszuprobieren. Aber auch dem gerecht zu werden, was vorher da war, ohne zu versuchen, es zu übertreffen.“

Weber kürt sein liebstes The Witcher-Spiel

Um seine Aussage bezüglich der subjektiven Eindrücke bei Videospielen zu unterstreichen, wies Weber darauf hin, dass es sich beim ersten „The Witcher“ aus dem Jahr 2007 weiterhin um seinen liebsten Ableger der Serie handelt. „Ich weiß, viele Leute haben damit Probleme. Aber ich liebe es“, sagte Weber.

Anschließend erläuterte er, wie seine persönliche Liebe zu einem Spiel, das die meisten für schwächer halten als seine Nachfolger, seine Herangehensweise an „The Witcher 4“ beeinflusst.

Weber: „Wir wollen einfach sicherstellen, dass einige Leute The Witcher 4 wirklich lieben werden. Hoffentlich sind das diejenigen, die auch The Witcher 3 lieben. Denn die Philosophie, die wir hatten – wie wir Spiele machen, wie wir Quests gestalten, was The Witcher für uns bedeutet – ist dieselbe.“

Wann „The Witcher 4“ für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheint, ließ CD Projekt bislang offen.