Wuchang Fallen Feathers: Entwickler versprechen Performance- und Balance-Verbesserungen – Das ist geplant

Mit „Wuchang: Fallen Feathers“ lieferte das chinesische Entwicklerstudio Leenzee in der vergangenen Woche ein überaus brauchbares Action-Rollenspiel ab. Durch Performance-Probleme wird der Spielspaß derzeit jedoch getrübt. Allerdings haben die Macher bereits Besserung versprochen und sind nun im Detail auf die kommenden Änderungen und Optimierungen eingegangen.

Vergangenen Donnerstag veröffentlichten das chinesische Entwicklerstudio Leenzee und Publisher 505 Games mit „Wuchang: Fallen Feathers“ einen weiteren Vertreter des Soulslike-Subgenres, der durchaus zu gefallen weiß. Das machten auch die ersten Tests und Wertungen zum Action-Rollenspiel deutlich.

Entsprechend groß war auch das Interesse: Auf Steam verzeichnete „Wuchang: Fallen Feathers“ die höchsten Spielerzahlen für ein Soulslike, das nicht von FromSoftware stammt. Allerdings gibt es einen großen Wermutstropfen: Die Performance sorgt derzeit für Ärger – vor allem auf dem PC.

Doch das soll sich in Zukunft ändern, wie Leenzee bereits in Aussicht gestellt hat. Welche Änderungen und Verbesserungen die nächsten Updates mit sich bringen werden, wurden nun im Detail verraten.

Geplante Verbesserungen im Überblick

In einem neuen Beitrag auf Steam (via Wccftech) wandten sich die Verantwortlichen an die Community und gewährten einen Überblick über die geplanten Verbesserungen für „Wuchang: Fallen Feathers“. Zunächst einmal entschuldigte man sich aber auch „für die Unannehmlichkeiten“ und bedankte sich für die „anhaltende Geduld und das Verständnis“.

Die geplanten „Optimierungsbemühungen“ basieren auf dem Feedback der Spieler, sodass auch die Schwierigkeitsgrade und Bossbegegnungen in kommenden Patches angepasst werden sollen. Neben den Balancing-Anpassungen steht aber natürlich auch die Performance im Fokus der Entwickler. Folgende Punkte sollen dabei zeitnah umgesetzt werden:

Behebung von Abstürzen auf verschiedenen Geräten

Verbesserung der Bildraten und Reduzierung von Verzögerungen bei bestimmten Grafikkarten

Optimierung der Standardeinstellungen für einige Grafikkarten

Korrektur der Aufstehgeschwindigkeit nach einem Niederschlag

Reduzierung des Schadens und der Anzahl einiger Fallen

Verringerung des Aufprallwiderstands bestimmter niedrigstufiger Monster

Reduzierung des Erkundungsdrucks in einigen Gebieten

Behebung von Problemen, die durch fehlende Gegenstände zu Quest-Unterbrechungen führen

Verbesserung der KI-Logik für Monster und Bosse

Verbesserung der Texturqualität in Bereichen mit niedriger Auflösung

Verbesserung der Detailgenauigkeit von Assets in einigen Regionen

Allerdings werden die Änderungen „Schritt für Schritt“ angegangen und nicht alle mit einem einzigen Update umgesetzt. „Wir hoffen, dass sich eines Tages sowohl unsere Arbeit als auch unser Team als Ihren Erwartungen würdig erweisen werden“, so die Entwickler abschließend.

Weitere Entschädigung nach Problemen mit Pre-Order-Boni

Darüber hinaus gibt es eine weitere Entschädigung: Das am 25. Juli veröffentlichte Update 1.3 für „Wuchang: Fallen Feathers“ spendierte bereits allen Spielern kostenlosen Zugriff auf den Soundtrack, sorgte aber auch für Probleme bei der Verteilung und dem Abruf der Vorbestellerbelohnungen.

Aus diesem Grund erhalten nun alle Spieler zusätzliche Kompensationen. Dabei handelt es sich um folgende Dinge:

Steam Deluxe Edition: Zusätzlich zum einzelnen Kostüm als Entschädigung wird es 3 zusätzliche Deluxe-Kostümsets + 4 Waffen geben.

Zusätzlich zum einzelnen Kostüm als Entschädigung wird es 3 zusätzliche Deluxe-Kostümsets + 4 Waffen geben. Besitzer der Standard- und Deluxe-Editionen erhalten zusätzlich 3 Kopfbedeckungen auf allen Plattformen.

„Wuchang: Fallen Feathers“ ist seit dem 24. Juli 2025 für die PS5, die Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Die Entwickler versprechen ein „mystisches und folkloristisches Soulslike-Action-RPG“ mit einer „fesselnden Handlung, einem dynamischen Kampfsystem und einer atemberaubenden Grafik, die ein unvergessliches Abenteuer durch Länder voller Chaos und Tod ermöglicht“.

Im PS Store werden 49,99 Euro für die Standard Edition fällig, während die Deluxe Edition mit zusätzlichen Kostümen und Waffen 59,99 Euro kostet. Xbox- und PC-Spieler können „Wuchang: Fallen Feathers“ außerdem über den Game Pass spielen.