Assassin’s Creed: Endlich Black Flag? Leak deutet auf baldige Ankündigung eines neuen Spiels hin

Während mit „Assassin’s Creed Shadows“ im März der jüngste Teil der beliebten Meuchelmörder-Saga erschienen ist, werfen bereits weitere Ableger ihre Schatten voraus. Ubisoft soll immerhin aktuell an mehr als einem halben Dutzend weiterer „AC“-Games arbeiten. Eines davon könnte womöglich schon bald offiziell enthüllt werden. Zumindest, wenn wir einem bekannten Leaker glauben dürfen (via Comic Book).

Bei diesem handelt es sich um X-User PlayStation Game Size, der primär Updates des PlayStation-Backends im Blick behält. Ausgehend von seinen jüngsten Nachrichten, könnte Ubisoft die baldige Ankündigung eines neuen „Assassin’s Creed“-Spiels vorbereiten. Um welchen Titel es sich hierbei genau handeln könnte, ist nicht klar. Doch die Ankündigung eines bestimmten Games könnte besonders wahrscheinlich sein.

Setzt das Black-Flag-Remake bald die Segel?

Hierbei handelt es sich um den offiziellen Reveal des Remakes von „Assassin’s Creed 4: Black Flag“. In den vergangenen Wochen und Monaten haben sich Hinweise auf eine baldige Ankündigung gemehrt. Zuletzt scheinen sich unter anderem sowohl der Moderator eines Livestreams als auch Edward-Kenway-Darsteller Matt Ryan (John Constantine in „DC’s Legends of Tomorrow“) diesbezüglich etwas verplappert zu haben.

Obwohl die Ankündigung eines „AC4“-Remakes besonders naheliegend erscheint, könnte es sich auch um einen anderen Ableger des immer weiter wachsenden Multimedia-Franchise handeln. Zwischenzeitlich kam beispielsweise der Mobile-Titel „Jade“ ins Spiel, der Spielerinnen und Spieler nach China entführen soll. Auch das geleakte Multiplayer-Game „Invictus“ käme als weiterer potentieller Kandidat infrage.

Da es sich hierbei lediglich um unbestätigte Leaks handelt, solltet ihr die Nachricht noch mit einer ordentlichen Portion Skepsis betrachten. Denkbar wäre, dass wir in rund drei Wochen schlauer sein könnten, immerhin startet dann die gamescom in Köln. Womöglich hat das für „Assassin’s Creed“ verantwortliche Unternehmen Ubisoft die eine oder andere Ankündigung für die Opening Night Live 2025 im Gepäck.

Die Wartezeit könnt ihr euch bis dahin unter anderem mit der Geschichte „Assassin’s Creed: Forgotten Temple“ vertreiben. Hierbei handelt es sich um einen digitalen Comic, den ihr exklusiv bei Webtoon lesen könnt. Zeitlich setzt die Story nach den Ereignissen in „Black Flag“ an und führt Edward Kenway nach Südostasien. Es ist somit die offizielle Fortsetzung von Edwards Abenteuern in „AC4“.

Würdet ihr euch über die baldige Ankündigung des Remakes von „Assassin’s Creed 4: Black Flag“ freuen?