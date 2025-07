Avatar Fire and Ash: Erster Trailer beeindruckt, doch James Cameron hat noch andere große Pläne

Der erste Trailer zu „Avatar: Fire and Ash“ steht bereit und bietet einen beeindruckenden Einblick in den dritten Teil von James Camerons Sci-Fi-Saga, der im Dezember dieses Jahres in die Kinos kommt. Neben den Filmen hat der Regisseur aber noch weitere Pläne, wie er jetzt in einem Interview verraten hat.

Nach „Avatar: Aufbruch nach Pandora“ aus dem Jahr 2009 mussten Fans mehr als ein Jahrzehnt auf die Fortsetzung „Avatar: The Way of Water“ warten, die erst 2022 in die Kinos kam. Die Wartezeit auf den dritten Film mit dem Titel „Avatar: Fire and Ash“ fällt glücklicherweise nicht ganz so lang aus: Hierzulande ist die Premiere für den 17. Dezember 2025 angesetzt.

Und nun wurde der erste Trailer zu „Avatar: Fire and Ash“ veröffentlicht, der eine beeindrucken Vorgeschmack auf das kommende Sci-Fi-Epos gewährt. Wie Regisseur James Cameron außerdem in einem aktuellen Interview verraten hat, verfolgt er für sein Franchise abseits der Filme noch weitere Pläne.

Kriegerische Na’vi: die Ash People

Die Handlung von „Avatar: Fire and Ash“ wird direkt an die Ereignisse von „The Way of Water“ anknüpfen und die Geschichte rund um Jake Sully, gespielt von Sam Worthington, und die von Zoe Saldaña dargestellte Neytiri fortsetzen. Im Fokus des ersten Trailers: Ein neuer, aggressiver Na’vi-Stamm, die sogenannten Ash People, mit denen sich Colonel Quaritch (Stephen Lang) verbündet, um Jagd auf die Protagonisten zu machen.

Im Vergleich zu den friedliebenden Omatikaya- und Metkayina-Clans handelt es sich bei dem mit dem Element Feuer verbundenem Asche-Volk der Na’vi um Krieger, die durch ihre markante Kriegsbemalung auffallen und auch nicht davor zurückschrecken, menschliche Waffen einzusetzen. Angeführt werden die Ash People von Varang, verkörpert von Schauspielerin Oona Chaplin.

Wie Cameron unlängst erklärte, soll durch das Kriegervolk die moralische Komplexität in der Saga erweitert werden und über die bisherige Dynamik „Alle Menschen sind böse, alle Na’vi sind gut“ hinausgehen. Außerdem wird es mit „Fire and Ash“ einen Perspektivwechsel geben: So wird nicht mehr länger Jake Sully, sondern sein Sohn Lo’ak (Britain Dalton) die Geschichte erzählen.

Ebenso kehren Kiri (Sigourney Weaver), Ronal (Kate Winslet) und die menschliche Figur Spider (Jack Champion) zurück, während der Film voraussichtlich noch länger ausfallen wird als „The Way of Water“, der bereits auf eine Laufzeit von über drei Stunden kam.

Die Zukunft von Pandora: Avatar 4, 5 und weitere Projekte geplant

Mit „Avatar: Fire and Ash“ ist Camerons Geschichte aber noch nicht zu Ende erzählt: „Avatar 4“ und „Avatar 5“ sind bereits für 2029 bzw. 2031 angesetzt, während ein Großteil des Materials für die kommenden Teile bereits gedreht wurde, um das Wachstum der jüngeren Darsteller zu berücksichtigen. Konkrete Details zu den Handlungssträngen sind aber noch streng geheim.

Abseits der geplanten Filme hat Cameron aber noch weitere Ideen für sein „Avatar“-Universum: Wie er in einem Interview mit dem Empire-Magazin (via Comicbook) verraten hat, befindet sich bereits eine animierte Anthologie-Serie in Arbeit, die die bislang noch unbekannten Ecken des Franchise näher beleuchten soll.

„Ich sagte [zu Disney]: ‚Hört mal, ich möchte eine animierte Anthologie-Serie machen, die im Wesentlichen in dieser Welt spielt, aber Geschichten erzählt, die man von dieser Welt nicht erwartet hätte‘“, so Cameron, der sich auch einen „animierten Spielfilm für Streaming oder eine Kinofilm“ vorstellen könnte.

So könne man sich auf „Hintergrundgeschichten von Charakteren und Nebensächlichkeiten konzentrieren, die abseits der Kamera in den Filmen passiert sind. Wer landete zuerst auf Pandora? Die erste Expedition. Man könnte überall hingehen, wohin man will“, führte der Regisseur aus.

Allerdings befindet sich das Projekt bislang noch in einer frühen Phase: „Wir sammeln immer noch unsere Geschichten und solche Dinge, und ich muss die Boutique-Filmemacher, die Animatoren, finden, die es machen wollen.“