Baldur’s Gate 3: Spieler feiern diesen „vielseitigsten“ Level-1-Zauber

„Baldur’s Gate 3“ von den belgischen Larian Studios erschien ursprünglich schon im August 2023 für den PC. Zu einem späteren Zeitpunkt folgte der Titel für die Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Auch fast zwei Jahre nach dem ursprünglichen Release erfreuen sich die Spieler noch an neuen Entdeckungen. Derzeit wird diskutiert, welche vielseitigen Anwendungen der Level-1-Zauberspruch „Wasser erschaffen“ haben kann.

Hebt Unsichtbarkeit auf und hilft beim Knutschen

Der Nutzer „Doop_44“ hat den Zauberspruch vor wenigen Tagen im „Baldur’s Gate 3“-Subreddit ins Gespräch gebracht. Mit einem Meme behauptete er, dass „Wasser erschaffen“ der beste Zauber im gesamten Spiel sei.

Dazu gab der Nutzer auch einige Anwendungsbeispiele: So würde „Wasser erschaffen“ nur einen Aktionspunkt kosten, verdoppele dafür aber Blitz- und Kälteschaden und entferne darüber hinaus auch den Brennen-Debuff. Beim Wirken des Zaubers beginnt außerdem der Kampf nicht und – wohl die wichtigste Anwendung – der Zauber hilft dabei, die Begleiterin Karlach zu küssen.

Karlach Cliffgate ist ein Tiefling-Barbar und wurde mit dem Herz des Höllenfürsten ausgerüstet. Dieses verleiht ihr unglaubliche Kraft, lässt sie jedoch auch im wahrsten Sinne des Wortes in Flammen stehen. Dabei wünscht sie sich nichts sehnlicher, als einem anderen Lebewesen näherkommen zu können.

Hier kommt „Wasser erschaffen“ ins Spiel: Hat man sich auf eine Romanze mit Karlach eingelassen, wird sie bei der Tiefling-Party im ersten Akt bitten, einen Weg für einen Kuss zu finden. Der Spielercharakter kann daraufhin „Wasser erschaffen“ auf sie wirken, wodurch sie abgekühlt wird und einem Schmatzer nichts im Wege steht. Allerdings funktioniert dies auch mit einer Flasche voll Wasser. Ihr solltet die Flasche jedoch nicht direkt auf Karlach werfen, sondern nur in ihre generelle Richtung. Die Barbarin steht nämlich gar nicht darauf, mit Gegenständen beworfen zu werden.

Spieler haben weitere Ideen mit Wasser

Die Nutzer auf Reddit haben weitere Einfälle, was man in „Baldur’s Gate 3“ alles mit Wasser anstellen kann. So geben sie etwa an, dass sich mit dem feuchten Element unsichtbare Feinde aufdecken lassen. „Wasser erschaffen“ sei darüber hinaus im Kampf mit Ethel ungemein nützlich. An einem gewissen Punkt setzt der Charakter nämlich Feuer ein, das man mit einem kräftigen Schluck ganz einfach löschen kann.

Neben dem Säubern von Blutflecken im Spiel kann der Zauberspruch anscheinend auch für Einbrüche genutzt werden. So gab ein Spieler an, dass er mit „Wasser erschaffen“ den Tresor im Zählhaus in der Stadt Baldur’s Gate, zu Deutsch Baldur’s Tor, kurzgeschlossen hat. Er wirkte Wasser auf den Tresor und traf diesen dann einfach mit einem Blitzzauber.

Quelle: Reddit, TheGamer