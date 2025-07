Baldur’s Gate 4: Kehrt Astarion zurück? Darsteller über Larians Ausstieg und seine Zukunft

Zu den beliebtesten Charakteren von „Baldur’s Gate 3“ zählt zweifelsohne Astarion. Doch wie stehen die Chancen, dass er in einem möglichen „Baldur’s Gate 4“ zurückkehrt? In einem Interview stellte sich Astarion-Darsteller Neil Newbon dieser Frage und ging zudem auf Larians Entscheidung ein, sich nach „Baldur’s Gate 3“ neuen Projekten zu widmen.

Auch wenn Larian mit „Baldur’s Gate 3“ nach Meinung vieler Spieler eines der besten Rollenspiele aller Zeiten abgeliefert hat, entschied sich das Studio, für einen möglichen Nachfolger nicht mehr als Entwickler zur Verfügung zu stehen.

Während sich also ein neues Studio um ein potenzielles „Baldur’s Gate 4“ kümmern wird, arbeitet Larian derzeit an mehreren neuen Projekten – darunter laut eigenen Angaben ein „wahnsinnig ambitioniertes“ Rollenspiel. In einem Interview (via GamesRadar) sprach Neil Newbon, der Darsteller des von den Fans gefeierten Charakters Astarion, über die Entwicklungen der vergangenen Monate und bestätigte, dass er für eine Rückkehr von Astarion definitiv bereitstünde.

Diese Bereitschaft gilt laut Newbon übrigens nicht nur für ein mögliches „Baldur’s Gate 4“. Auch für Live-Service-Projekte oder ähnliche Formate würde er die Rolle von Astarion erneut übernehmen.

Wie geht es mit Baldur’s Gate weiter?

Spruchreif sei dahingehend aber noch nichts, wie Newbon betonte. Denn auch wenn er gerne noch einmal in die Rolle von Astarion schlüpfen würde, weiß auch der Darsteller des beliebten Charakters nicht, in welcher Form es mit „Baldur’s Gate“ weitergeht.

„Ich hätte natürlich liebend gern mehr gemacht. Wer nicht?“, sagt er. „Und ich bin wirklich dankbar, überhaupt bei diesem Spiel dabei gewesen zu sein. Dankbar gegenüber Swen [Vincke, CEO von Larian], dankbar gegenüber allen Entwicklern, den Regisseuren und dem gesamten restlichen Cast.“

Die Frage, welches Studio sich seiner Meinung nach am besten für „Baldur’s Gate 4“ eigne, konnte oder wollte Newbon nicht beantworten. „Wenn das tatsächlich passiert, würde mich sehr interessieren, welches Studio die Reihe übernimmt“, entgegnete er stattdessen. „Ich bin gespannt, was sie daraus machen.“

„Schließlich will niemand eine Kopie von Baldur’s Gate 3. Man will etwas mit eigener Stimme und eigenem Stil. Ich hoffe aber, dass sie die Autoren zurückholen. Das wäre auf jeden Fall eine gute Entscheidung.“

Ausstieg von Larian die richtige Entscheidung?

Ein weiteres Thema, über das der Astarion-Darsteller sprach, war Larians Entscheidung, sich trotz des Erfolgs von „Baldur’s Gate 3“ von der Reihe zu verabschieden. Newbon lobte das Studio dafür, dass es sich trotz des kommerziellen Erfolgs treu geblieben ist und an seinen Überzeugungen festhielt.

„Ich finde es wirklich großartig, dass man bei Larian bei der eigenen Überzeugung bliebt, als ihnen klar wurde, dass ihr Herz nicht mehr in einem weiteren Spiel und nicht einmal in einem DLC steckte“, führte Newbo aus.

„Sie haben acht Jahre oder so daran gearbeitet. Sie waren erschöpft, sie waren müde.“

„Und sie wussten tief in ihrem Inneren, dass es nicht so gut werden würde wie das, was sie gerade geschaffen hatten, weil sie emotional nicht mehr voll dabei waren und andere Dinge machen wollten. Ich denke, das war absolut die richtige Entscheidung“, sagte der Darsteller weiter.

„Baldur’s Gate 3“ ist für PC, PS5 und Xbox Series X/S erhältlich.