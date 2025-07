Call of Duty: Mehr Speicherplatz in Sicht – Zwei Titel werden aus der CoD-HQ-App entfernt

Call of Duty:

„Call of Duty“-Spieler dürfen sich freuen: Activision hat bekannt gegeben, dass gleich zwei Titel aus der umstrittenen CoD-HQ-App entfernt und zukünftig als eigenständige Downloads verfügbar sein werden. Dadurch schaffen die Verantwortlichen deutlich mehr freien Speicherplatz auf den Systemen der Nutzer.

Mit dem Release von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ im Oktober 2022 rief Activision die „Call of Duty“-HQ-App ins Leben: eine zentrale Anwendung, um alle aktuellen Titel der Shooter-Reihe und das kostenlose Battle Royale „Warzone“ unter einem Dach zu vereinen. Die Idee dahinter war, einen nahtlosen Wechsel zwischen den Spielen und Modi zu ermöglichen und einen zentralen Hub für das Franchise zu schaffen.

Doch die CoD-HQ-App geriet stattdessen schnell in die Kritik: Spieler zeigten sich frustriert über die unübersichtliche Benutzeroberfläche, und der Wechsel zwischen den Inhalten verlief alles andere als bequem und zügig. Das größte Problem war der immense Speicherplatzbedarf, zumal oft Inhalte von Spielen heruntergeladen werden mussten, die man nicht einmal besaß.

Jetzt hat Activision jedoch gute Nachrichten für alle „Call of Duty“-Fans: Gleich zwei Titel werde in Kürze aus der unliebsamen CoD-HQ-App entfernt.

Modern Warfare 2 und 3 werden vom Call of Duty HQ getrennt

Wie die Verantwortlichen in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (via DualShockers) bestätigt haben, werden sowohl „Call of Duty: Modern Warfare 2“ als auch „Call of Duty: Modern Warfare 3“ heute Abend um 18 Uhr unserer Zeit von der CoD-HQ-App getrennt. Ab morgen werden beide Titel dann als eigenständige Anwendungen und Downloads zur Verfügung stehen.

„Am 29. Juli um 9 Uhr PT (Pazifische Zeit) [18 Uhr MESZ] werden Call of Duty: Modern Warfare II und Call of Duty: Modern Warfare III aus der Hauptinstallation von Call of Duty entfernt und zu eigenständigen Downloads“, heißt es seitens der Entwickler. „Ab morgen können Besitzer von MWII oder MWIII direkt auf die jeweiligen Titel zugreifen, nachdem sie diese erneut heruntergeladen haben.“

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die „Inhalte älterer Modi von MWII und MWIII innerhalb der Hauptinstallation von Call of Duty am 7. August automatisch entfernt werden, um Speicherplatz freizugeben“.

Black Ops 7 kommt ins HQ

Somit bleiben ab morgen vorerst nur noch das zuletzt veröffentlichte „Call of Duty: Black Ops 6“ sowie „Warzone“ Teil der HQ-App. Die Entscheidung, „Modern Warfare 2“ und „Modern Warfare 3“ wieder als separate Anwendungen anzubieten, deutet jedoch darauf hin, dass Activision die Kritik der Community ernst nimmt. Ob in Zukunft weitere Veränderungen oder eine umfassende Überarbeitung der zentralen Anlaufstelle geplant sind, bleibt abzuwarten.

Dem aktuellen Stand nach wird auch das kommende „Call of Duty: Black Ops 7“ in die HQ-App integriert werden. Der neueste Teil von Activisions Shooter-Reihe, der als direkter Nachfolger zum 2012 veröffentlichten „Black Ops 2“ dient, wird auf der Opening Night Live der diesjährigen Gamescom am 19. August offiziell und ausführlich vorgestellt. Das Event startet um 20 Uhr unserer Zeit.

Neben handfestem Gameplay dürfte auch mit einem Release-Termin zu rechnen sein. Allerdings hatte der bekannte „Call of Duty“-Leaker TheGhostofHope bereits Mitte Juli enthüllt, dass die Veröffentlichung wohl am 14. November 2025 erfolgen wird. Erscheinen wird „Black Ops 7“ für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC.