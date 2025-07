Cronos The New Dawn: 35 Minuten neues Gameplay – So beginnt der düstere Sci-Fi-Horror 

Cronos The New Dawn:

„Cronos: The New Dawn“ präsentiert sich in einem brandneuen, 35-minütigen Gameplay-Video, das umfangreiche Einblicke in Bloober Teams kommendes Sci-Fi-Horror-Abenteuer gewährt und den Anfang des Spiels zeigt.

Erst in der vergangenen Woche präsentierte Entwickler Bloober Team ein umfangreiches, zehnminütiges Gameplay-Video zu „Cronos: The New Dawn“. Im Mittelpunkt stand ein Gebiet namens „Sector A-0“, während die gezeigten Szenen bereits einen guten Eindruck der Spielmechaniken vermittelten.

Nun haben die Macher aber schon das nächste bewegte Bildmaterial veröffentlicht, das einen noch umfassenderen Einblick in das kommende Sci-Fi-Horror-Abenteuer gewährt. Das neue und dieses Mal sogar 35-minütige Video zeigt die Anfangsphase des Spiels und begleitet Traveler ND-3576 auf seiner Reise durch eine mysteriöse, postapokalyptische Welt.

Der Anfang von Cronos: The New Dawn: Auf der Suche nach Traveler ND-3576

Der Traveler landet im Bezirk „New Dawn“ und erhält die Aufgabe, seinen mysteriösen Vorgänger ND-3500 ausfindig zu machen. Dabei liefert das Video (via Gematsu) einen detaillierten Eindruck des bekannten Gameplay-Loops, bestehend aus Erkundung und dem Kampfsystem.

So beginnt der Weg durch die düsteren Ruinen der zerstörten Welt zunächst gemächlich: Dokumente und Notizen werden gefunden, kleinere Rätsel gelöst. Doch es dauert auch nicht lang, bis die ersten Orphans auf den Plan treten. Dabei wird erneut deutlich, wie wichtig es ist, die getöteten Kreaturen zu verbrennen, bevor sie zu noch gefährlicheren Monstrositäten verschmelzen.

Im Video kommt es außerdem zu einem Kampf mit einer deutlich stärkeren Kreatur, die vom Traveler zunächst besiegt werden muss, um Zugang zu einem Zeitriss zu erhalten und die Suche nach ND-3576 fortsetzen zu können.

Zwischen den Zeiten: Eine Mission für das Kollektiv

„Cronos: The New Dawn“ führt Spieler laut Entwickler Bloober in eine düstere Zukunft, in der es darum geht, „den Albtraum der Zukunft zu überleben, um zu retten, was von der Vergangenheit übrig ist“. Die Geschichte selbst ist eine Reise durch die Zeit, die „die Linie zwischen Vergangenheit und Zukunft überschreitet“.

So gilt es in der Rolle eines Travelers im Auftrag des rätselhaften „Kollektivs“ eine zerfallene Zukunft nach „spezifischen Zeitrissen“ zu durchforsten, die in das Polen der 1980er-Jahre zurückversetzen. Dort angekommen besteht die Aufgabe darin, die „Seelen“ von Schlüsselfiguren zu bergen, die der damaligen Apokalypse – dem sogenannten „The Change“ – zum Opfer fielen.

Ein Ereignis, dass die Menschheit für immer veränderte und sie in „gefährliche Abscheulichkeiten“ verwandelte – die Orphans. „Die Gegner, denen du begegnen wirst, sind alptraumhafte Kreaturen, geboren aus den Überresten der Menschheit – um sie zu besiegen, musst du dein gesamtes Arsenal voll ausschöpfen. Im Kampf können schnelle Entscheidungen den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten“, heißt es seitens der Verantwortlichen.

Erscheinen soll „Cronos: The New Dawn“ im Herbst dieses Jahres für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Ein konkreter Release-Termin wurde bislang noch nicht bekannt gegeben.