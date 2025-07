Cronos The New Dawn: Bloober über den Horror, Erkundung und den Einfluss von Silent Hill 2

Cronos The New Dawn:

In einem Interview sprach Bloobers Lead Level Designer Piotr Tylus ausführlich über den kommenden Survival-Horror-Titel "Cronos: The New Dawn". Das Gespräch drehte sich unter anderem um die Spielwelt, die Entscheidungen der Spieler und den möglichen Einfluss des "Silent Hill 2"-Remakes auf die Entwicklung.

Mit „Cronos: The New Dawn“ erscheint im Herbst die neue Marke von Bloober Team, dem Studio hinter dem 2024 veröffentlichten Remake von „Silent Hill 2“. Die Kollegen von WccfTech hatten in einem Interview die Möglichkeit, ein paar Worte mit Bloobers Lead Level Designer Piotr Tylus zu wechseln.

Zunächst ging Tylus auf die Spielwelt an sich ein und wies darauf hin, dass es dem Team hier um einen Balanceakt zwischen offenen Arealen und engen Bereichen geht, die für eine schaurige Atmosphäre sorgen und dem Spieler stets das Gefühl vermitteln, sich in Gefahr zu befinden. Wie Tylus betonte, spielt die Erkundung der Spielwelt in „Cronos: The New Dawn“ eine wichtige Rolle.

„Es gibt optionale Routen. Die Erkundung spielt in Cronos außerdem eine große Rolle und trägt zum Schwierigkeitsgrad bei“, erklärte der Lead Level Designer. „Wer nicht erkundet, wird es wahrscheinlich schwer haben, aber das ist eine Herausforderung, die man sich selbst stellt.“

Wie sich eure Entscheidungen auf das Spiel auswirken

In „Cronos: The New Dawn“ übernehmt ihr bekanntermaßen die Kontrolle über einen Agenten des sogenannten Kollektivs. Dieser steht vor der Aufgabe, in die Vergangenheit zu reisen und wichtige Menschen zu retten, die eine Apokalypse sonst nicht überleben würden. Tylus bestätigte im Interview, dass euch das Spiel nicht vorschreibt, welche Überlebenden ihr retten möchtet.

Eine Entscheidungsfreiheit, die laut Tylus spürbaren Einfluss auf eure Spielerfahrung nimmt, da euch die ausgewählten Überlebenden den Zugriff auf unterschiedliche Perks und Fähigkeiten einräumen können.

„Bis zu einem gewissen Grad spielen diese Entscheidungen eine Rolle – sowohl in Bezug darauf, was dich umgibt, als auch in dem, was du erlebst. Außerdem ist das mit Gameplay-Elementen verbunden. Da sind auch die Perks, die wir in der Präsentation erwähnt haben. […] Und sagen wir mal, diese Seelen gehen mit dir auf die Reise, sozusagen. Wen du auswählst, wen du rettest, beeinflusst das Gesamterlebnis“, so Tylus weiter.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs ging der Lead Level Designer auf den Schwierigkeitsgrad von „Cronos: The New Dawn“ ein und verriet, dass es euch ermöglicht wird, diesen auf unterschiedliche Art individuell anzupassen. Auch einen New-Game-Plus-Modus wird es demnach geben.

Bloober über den Einfluss des Silent Hill 2-Remakes

Da es sich bei „Cronos: The New Dawn“ um eine Survival-Horror-Erfahrung handelt, spielt das Ressourcen-Management natürlich eine wichtige Rolle. Den Aussagen von Tylus zufolge findet ihr überlebenswichtige Gegenstände nicht nur in der Welt beziehungsweise den Arealen an sich. Um die typischen Sackgassen alter Survival-Horror-Titel zu vermeiden, können auch Gegner solche Gegenstände fallen lassen.

Ohne näher ins Detail zu gehen, deutete Tylus jedoch an, dass dies mit „mehr Arbeit“ verbunden ist. Ein weiteres Thema, auf das der Lead Level Designer einging, ist der mögliche Einfluss, den das „Silent Hill 2“-Remake, das parallel bei Bloober Team entstand, auf die Arbeiten an „Cronos: The New Dawn“ hatte.

Diesbezüglich führte der Lead Level Designer aus: „Wir teilen auf jeden Fall unsere Erfahrungen miteinander. Wir geben uns gegenseitig Feedback, sodass wir versuchen, unsere Lektionen daraus zu lernen. Während der Entwicklung, wie du dir vorstellen kannst, gibt es viele Iterationen. Man testet, spielt, iteriert und so weiter.“

„Aber wir wollten auch unser eigenes Ding machen. Ich mag die Analogie aus der Präsentation, dass Pizzen verschiedene Beläge haben und es keine überlegene Pizza gibt. Wir wollen ein bisschen anders kochen, einfach um uns von den anderen Projekten, an denen wir arbeiten, abzuheben“, heißt es weiter.

„Cronos: The New Dawn“ erscheint für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Einen konkreten Releasetermin nannte Bloober Team leider noch nicht.