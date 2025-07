Demon Slayer: Erster Infinity Castle-Kinofilm startet historisch gut und pulverisiert Rekorde!

Nach bisher 4 Staffeln einer Anime-TV-Serie, einem Kinofilm und mehreren Kino-Specials hat mit „Demon Slayer: Infinity Castle“ nun der Anfang vom Ende des enorm erfolgreichen Anime-Hits begonnen. In Japan ist der erste Teil der Filmtrilogie historisch gut in den Kinos gestartet und hat direkt mehrere Rekorde pulverisiert (via AnimeTV). Die Begeisterung für das Fantasy-Abenteuer ist somit weiterhin ungebrochen.

Bereits an den ersten drei Tagen konnte der erste „Infinity Castle“-Kinofilm 5,52 Milliarden Yen (37,42 Millionen US-Dollar) einspielen. Schon in dieser kurzen Zeitspanne hat der Film ganze drei japanische Kinorekorde zerschmettert! Es ist der beste Eröffnungstag in Japan aller Zeiten, Tag drei legt das höchste Tages-Einspielergebnis überhaupt in Japan hin und es ist das erfolgreichste Startwochenende in Japans Geschichte.

Infinity Castle übertrumpft Demon Slayer: Mugen Train deutlich

In den darauffolgenden Tagen sind direkt weitere Rekorde gefallen: Nach acht Tagen konnte die magische Grenze von 7,5 Millionen verkauften Tickets überwunden werden. Damit hat „Demon Slayer: Infinity Castle“ in dieser Zeit mehr als 10 Milliarden Yen (ca. 71 Milliarden US-Dollar) eingespielt. Es ist somit der Film, der diese Marke in Japan am schnellsten knacken konnte – noch schneller als „Demon Slayer: Mugen Train“.

Nach gerade einmal zehn Tagen steht der erste „Infinity Castle“-Kinofilm bei beeindruckenden 12,8 Milliarden Yen (ca. 81 Milliarden US-Dollar) und 9,1 Millionen verkauften Eintrittskarten. „Mugen Train“ hat in den ersten zehn Tagen „nur“ 10,75 Milliarden Yen eingespielt. Aktuell liegt der neue „Demon Slayer“-Kinofilm auf Platz 2 der japanischen Jahrescharts, knapp hinter dem 28. „Detektiv Conan“-Anime-Kinofilm.

Mit „Demon Slayer: Infinity Castle“ startet Animationsstudio ufotable („Fate/Zero“) die erste Hälfte des abschließenden „Final Battle“-Arcs. Die finale Schlacht gegen Oberbösewicht Muzan steht also unmittelbar bevor. Für Tanjiro und seine Freunde sind die Einsätze somit höher als jemals zuvor. Regie beim Rekordkinofilm führt Haruo Sotozaki („Tales of Zestiria the X Prologue: The Age of Chaos“). Die Charakterdesigns stammen indes von Akira Matsushima („Tales of Zestiria: Dawn of the Shepherd“).

Deutsche Fans müssen sich derweil noch etwas in Geduld üben. Crunchyroll und Sony Pictures bringen „Demon Slayer: Infinity Castle“ am 18. September 2025 in die deutschen Kinos. Dann könnt ihr euch den Auftakt der Anime-Filmtrilogie wahlweise im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln oder mit deutscher Synchronisation anschauen.

