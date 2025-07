Disks bald Geschichte?: Wie sich der deutsche Spielemarkt wandelt und Konsolen dem Trend (noch) trotzen

In einem aktuellen Bericht ging Game, der Verband der deutschen Gamesbranche, auf die Entwicklung des deutschen Videospielmarkts und den Siegeszug des digitalen Vertriebs ein. Ein Trend, der sich auch in Deutschland abzeichnet und dem sich die Konsolen (noch) entgegenstellen.

In der Vergangenheit erreichten uns immer wieder Studien und Statistiken, die deutlich machten, dass sich Videospiele auf Disk zunehmend zu einem Auslaufmodell entwickeln.

Vor allem große US-Händler trugen diesem Umstand in den vergangenen Monaten Rechnung und entschieden sich, keine physisch verpackten Videospiele mehr zu verkaufen. Ganz so weit ist es in Deutschland zwar noch nicht, doch auch hier zeichnet sich ein ähnlicher Trend ab. Dies geht aus Statistiken hervor, die Game, der Verband der deutschen Games-Branche, veröffentlichte.

Demnach wurden im vergangenen Jahr fast sieben von zehn Videospielen in Deutschland als Download verkauft. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Anteil digitaler Verkäufe damit um acht Prozent von 60 auf 68 Prozent.

Konsolenspieler stellen sich dem Trend noch entgegen

Wie Game auf Basis von Daten des Meinungsforschungsinstituts YouGov angibt, ist der Verkauf von PC-Spielen in Deutschland mittlerweile nahezu vollständig digitalisiert. So stieg der Anteil digital verkaufter PC-Spiele in den vergangenen Jahren kontinuierlich an und liegt inzwischen bei 99 Prozent.

Auch auf den Konsolen nimmt der Anteil digitaler Verkäufe seit Jahren zu. In Deutschland stellen sich Konsolenspieler dem Trend des digitalen Vertriebs jedoch weiterhin entgegen: Mehr als die Hälfte aller Spiele wird hierzulande noch auf Disk oder Cartridge erworben.

Im Jahr 2024 wurden 56 Prozent aller in Deutschland abgesetzten Konsolenspiele in physischer Form an den Mann beziehungsweise die Frau gebracht. Dass der Anteil digitaler Verkäufe dennoch auf 44 Prozent anstieg, führen Analysten vor allem auf Titel zurück, die ausschließlich digital oder erst zu einem späteren Zeitpunkt nach dem Launch auf Disk oder Cartridge veröffentlicht wurden.

„Darüber hinaus erfreuen sich auch die kompakteren und häufig kostengünstigeren Digitaleditionen der aktuellen Konsolenmodelle ohne Laufwerk zunehmender Beliebtheit, was ebenfalls die Download-Käufe ankurbelt“, erklärte Game.

Was verrät das Alter über das Kaufverhalten?

Wie die Erhebungen von YouGov zeigen, greifen vor allem Spieler zwischen 20 und 29 Jahren zu Downloads. In dieser Altersgruppe liegt der Anteil digital verkaufter Spiele mittlerweile bei 77 Prozent. Bei den 10- bis 19-Jährigen sowie den 30- bis 39-Jährigen sind es immerhin noch 69 Prozent.

Je älter die Spieler, desto eher greifen sie zur physischen Version. Besonders deutlich wird dieser Trend bei Spielern zwischen 50 und 59 Jahren: Von dieser Altersgruppe wurden im vergangenen Jahr 47 Prozent der Spiele physisch gekauft.

Nachdem der deutsche Videospielmarkt in den vergangenen Jahren kontinuierlich wuchs, legte er laut Game 2024 eine Wachstumspause ein. Demnach fiel der mit Spielen, Spiele-Hardware und Online-Gaming-Services generierte Umsatz 2024 auf 9,4 Milliarden Euro, was einem Minus von sechs Prozent entspricht.

Besonders deutlich fiel der Rückgang beim Kauf von Spielen für PC, Konsole und Smartphone (-17 Prozent auf 921 Millionen Euro) sowie bei der Hardware (-10 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro) aus.

Bei Online-Gaming-Services hingegen gab es in Deutschland ein zweistelliges Wachstum. Der Umsatz in diesem Segment stieg auf 965 Millionen Euro (+12 Prozent)