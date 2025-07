GTA 6: Insider warnt vor erneuter Verschiebung – und äußert sich zu Editionen und Verkaufspreisen

Eigentlich war die Veröffentlichung von „GTA 6“ für den diesjährigen Herbst angesetzt, doch Anfang Mai sorgten Entwickler Rockstar Games und Publisher Take-Two Interactive für eine böse Überraschung: Der Release-Termin des sehnlich erwarteten Open-World-Epos wurde auf den 26. Mai 2026 verschoben.

Ob es dabei bleibt, lässt sich derzeit nicht sagen – schließlich ist das Entwicklerstudio dafür bekannt, die eigenen Titel mehrfach und gerne auch mal kurzfristig zu verschieben. Und so warnte ein Insider nun davor, dass sich „GTA 6“ noch ein weiteres Mal verzögern könnte. Zudem wurden Angaben zum Verkaufspreis gemacht, nachdem bereits Berichte aufgetaucht sind, denen zufolge das Preisschild auf bis zu 100 US-Dollar angehoben werden könnte.

GTA 6: Release erst im September 2026?

In einem neuen Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (via Tech4Gamers) erklärte Insider Millie Amand, die in der Vergangenheit vor allem im Zusammenhang mit PlayStation-Leaks bereits mehrfach korrekte Vorhersagen getroffen hatte, dass sich der Release von „GTA 6“ noch einmal auf den September 2026 verschieben könnte. Darauf würden ihren Aussagen zufolge „interne Gespräche“ bei Rockstar Games hindeuten.

Die Entwickler selbst und auch Take-Two gaben sich zuletzt aber zuversichtlich: Mitte Mai erklärte Strauss Zelnick, CEO des Publishers, dass nicht mit einer weiteren Verzögerung zu rechnen sei. „Wenn wir ein konkretes Datum festlegen, ist das im Allgemeinen auch das Datum“, sagte er. „Wir hielten es für wichtig, den Leuten die Sicherheit zu geben, dass es kommt. Die Wahl eines konkreten Datums unterstreicht diesen Punkt.“

Auch eine aktuelle Stellenausschreibung von Rockstar Games deutete erst Anfang Juli darauf hin, dass der Release von „GTA 6“ am 26. Mai 2026 planmäßig erfolgen könnte. Allerdings erklärte auch schon der bekannte Bloomberg-Journalist und Branchenkenner Jason Schreier, dass es „keine Garantie“ gebe, dass es nicht noch einmal zu einer weiteren Verschiebung kommen könnte.

Angebliche Preisgestaltung und Marketingstrategie

Neben dem angeblichen September-Release äußerte sich Amand darüber hinaus auch zum angeblichen Verkaufspreis von „GTA 6“. Hier scheint es jedoch gute Nachrichten zu geben: Nachdem bereits Berichte über eine mögliche Preiserhöhung auf bis zu 100 US-Dollar auftauchten, sagt Amand für die Standard-Edition des Spiels einen Preis von 69,99 Britische Pfund voraus, was 79,99 Euro entsprechen würde.

Außerdem sollen zwei weitere Varianten angeboten werden: Für die Deluxe-Edition würden hingegen 89,99 Britische Pfund und für eine Premium-Edition 109,99 Britische Pfund fällig werden. Konkrete Angaben zu möglichen Zusatzinhalten wurden allerdings nicht gemacht. Angeblich soll die Deluxe-Fassung „früheren Zugang zu GTA Online“ bieten, während die teuerste Ausgabe sogar „ersten Zugang“ zum Mehrspieler-Part verschaffen soll.

Des Weiteren soll sich das Marketing für „GTA 6“ laut Amand auf Sonys PS5 und PS5 Pro fokussieren, während auch entsprechende Konsolen-Bundles geplant seien. Nach der Veröffentlichung soll es obendrein weitere „PS5/Pro-Verkaufsaktionen“ geben.