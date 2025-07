Horizon: Aloy in Asien – So hätte Tencents Version des Open-World-Spiels ausgesehen

Wie wir erst gestern berichtet hab, hat Sony Klage gegen das chinesische Unternehmen Tencent eingereicht. Der Grund: Das im November 2024 angekündigte Open-World-Survivalspiel „Light of Motiram“, das sich offensichtlich an mehreren Elementen der „Horizon“-Reihe von Entwickler Guerrilla Games bedient.

Im Rahmen des Rechtsstreits wurde von Sony außerdem enthüllt, dass Tencent zuvor selbst mit der Idee an den PlayStation-Hersteller herantrat, gemeinsam ein neues „Horizon“-Spiel zu entwickeln. Allerdings lehnte Sony die Zusammenarbeit ab und kurz darauf erfolgte die Ankündigung von „Light of Motiram“.

Nun haben die Anwälte von Sony weitere Beweise vorgelegt (via PushSquare), um das Interesse von Tencent am „Horizon“-Franchise zu verdeutlichen. Darunter auch Auszüge aus einer Präsentation mit Konzeptbildern, die zeigen, wie Tencents „Horizon“ ausgesehen hätte.

Horizon im asiatischen Stil: Details vom Tencent-Pitch enthüllt

Demnach hatte Tencent vor, das bekannte nordamerikanische Setting der ersten beiden Spiele hinter sich zu lassen und Aloy nach Asien zu schicken. So trägt die Präsentationsfolien den Titel „Erweiterung der Weltsicht: Die Einführung östlicher Ästhetik“, während sich obendrein entnehmen lässt, dass das chinesische Unternehmen den Titel als Mobile-Spiel entwickeln wollte.

Aloy hätte demnach eine Einladung „aus dem mysteriösen Orient“ erhalten und wäre allein in ein „fernes Königreich“ aufgebrochen. Konzeptbilder zeigen sie bei einem Treffen mit einer Person in asiatisch anmutender Kleidung sowie eine Landschaft im Stil traditioneller asiatischer Malerei, die das geplante Design der Karte und Szenerie veranschaulichen soll.

Bild: Tencent Bild: Tencent

Welt- und Charakterdesign sollten außerdem durch „lokale Stämme“ und „ethnische Minderheiten“ inspiriert werden, ergänzt durch „vielfältige ethnische Stammeskleidung“. Darüber hinaus hätte Aloy auf „östlich inspirierte Mechanimals“ treffen sollen und so ist auf einem Bild ein Drachen-ähnlicher Roboter zu sehen. Ein weiteres Konzeptbild zeigt Aloy sogar auf der Chinesischen Mauer.

Sonys Forderungen und eigene Horizon-Projekte

Abgesehen vom Mobile-Ansatz waren Tencents Ideen für ein asiatisches „Horizon“-Setting sicherlich nicht uninteressant, besonders für Fans fernöstlicher Welten. Doch Sony lehnte den Vorschlag bekanntlich ab, woraufhin Tencent „Light of Motiram“ auf den Weg brachte. Hier stellt sich natürlich die Frage, warum sich die Entwickler nicht für ein eigenes asiatisches Setting entschieden, sondern stattdessen Look-and-Feel der „Horizon“-Reihe teils 1:1 kopiert haben.

Mittlerweile scheint aber ohne fraglich, ob „Light of Motiram“, dessen Free-to-Play-Release noch in diesem Jahr für die PS5, PC und Mobile-Geräte mit iOS und Android erfolgten sollte, aufgrund des Rechtsstreits in dieser Form überhaupt noch erscheinen wird. So fordert Sony eine gerichtliche Anordnung zur Unterbindung der Verletzung geistiger Eigentumsrechte sowie einen unbestimmten Geldbetrag als Schadensersatz.

Währenddessen arbeitet Guerrilla Games hinter den Kulissen an einem Multiplayer-Spin-off der „Horizon“-Reihe, das Mitte 2023 bestätigt, aber noch nicht offiziell enthüllt wurde. Und auch „Horizon 3“ befindet sich Gerüchten zufolge bereits in der Entwicklung und könnte laut einem Leak 2027 als Cross-Gen-Titel für die PS5 und PS6 erscheinen.

Zudem soll in Zusammenarbeit mit NCSoft ein „Horizon“-MMO in Arbeit sein, wobei es zuletzt Berichte über einen angeblichen Entwicklungsstopp gab.