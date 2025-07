Horizon-Franchise: Klage gegen Tencent legt neue Verkaufszahl offen

Sony hat neue Informationen zum kommerziellen Erfolg der “Horizon”-Reihe veröffentlicht. Das Franchise zählt mittlerweile zu den erfolgreichsten Marken des Unternehmens, wie die neue Angabe noch einmal untermauert.

Die aktualisierte Verkaufszahl wurde im Rahmen einer Klage offengelegt, die Sony gegen Tencent Games eingereicht hat. Im Mittelpunkt des Verfahrens steht das von Tencents Tochterstudio Polaris Quest entwickelte Spiel “Light of Motiram”, dem Sony vorwirft, Elemente der “Horizon”-Reihe übernommen zu haben. Dabei geht es unter anderem um visuelle Parallelen, kreative Konzepte und Charakterdesigns.

Mehr dazu im nachfolgenden Artikel:

Laut einem im Verfahren vorgelegten Dokument hat sich die “Horizon”-Reihe weltweit über 38 Millionen Mal verkauft. Die zuletzt veröffentlichte Zahl stammt aus dem Mai 2023 und lag bei 32 Millionen Einheiten. Innerhalb von etwas mehr als zwei Jahren konnte das Franchise also rund sechs Millionen zusätzliche Verkäufe verzeichnen.

Damit reiht sich die Serie in eine Liste prominenter PlayStation-Titel ein, darunter “God of War”, “Marvel’s Spider-Man” und “The Last of Us”.

Entwicklung des Franchise seit 2023

Sony hat die “Horizon”-Reihe in den vergangenen Jahren in mehreren Formaten weiterentwickelt. Dazu zählen die PC-Veröffentlichung von “Horizon Forbidden West” sowie das VR-Spin-off “Horizon Call of the Mountain” für PlayStation VR2. 2023 erschien außerdem eine überarbeitete Version von “Horizon Zero Dawn” unter dem Titel “Remastered”, optimiert für die aktuelle Konsolengeneration.

Mit dem weniger erfolgreichen “LEGO Horizon Adventures” wurde zudem ein Spin-off für ein jüngeres Publikum veröffentlicht. Die Verkaufszuwächse seit 2023 dürften sich über diese Neuveröffentlichungen und Verkäufe der bestehenden Titel verteilen. Inhalte wie die Erweiterungen “The Frozen Wilds” und “Burning Shores” erweitern das Spielerlebnis des Franchise zusätzlich.

Neue Projekte und mediale Erweiterung

Nach den bisherigen Spielen arbeitet Guerrilla Games an einem dritten Haupttitel der Reihe, der die Handlung nach dem “Burning Shores”-DLC fortführen soll. Sequel-Pläne gebe es gar für eine „sehr lange Zeit“.

Zudem befindet sich eine Live-Action-Verfilmung von “Horizon Zero Dawn” in Vorbereitung. Produziert wird diese von PlayStation Productions in Zusammenarbeit mit Columbia Pictures. Auch ein Online-Multiplayer-Ableger ist in Arbeit. Bestätigt wurde der Titel bereits 2023. Seitdem war von diesem Vorhaben nicht mehr viel zu hören.