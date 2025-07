Mafia The Old Country: Schönheit Siziliens – Wie die Unreal Engine 5 die Serie auf ein neues Level hebt

Mafia The Old Country:

Im Interview mit IGN sprach Hangar 13 über die Entwicklung von "Mafia: The Old Country" und hob dabei die Vorzüge der Unreal Engine 5 hervor. Laut dem Studio gelang es mit dieser, die "Mafia"-Reihe auf ein neues Level zu heben.

Wenige Wochen vor dem Release von „Mafia: The Old Country“ sprachen die Entwickler von Hangar 13 in einem Interview mit IGN noch einmal über die Arbeiten am kommenden Serienableger.

In „Mafia: The Old Country“ entschied sich das Studio nicht nur dazu, die Open-World des Vorgängers zugunsten einer kompakteren Spielerfahrung aufzugeben. Darüber hinaus verzichtete Hangar 13 erstmals auf die hauseigene Engine und setzte stattdessen auf die Unreal Engine 5.

Laut Game Director Alex Cox griff das Team bei der Entwicklung von „Mafia: The Old Country“ auf die Unreal Engine 5 zurück, da diese von Haus aus mit einer Vielzahl an Tools ausgestattet ist, die den Entwicklern die Arbeit erheblich erleichtern. Hätte Hangar 13 weiterhin die eigene Engine verwendet, hätte das Studio diese Werkzeuge zunächst selbst entwickeln müssen.

So profitierte die Entwicklung von der Unreal Engine 5

„Unreal bringt, wie viele Spieler inzwischen wissen, enorm viele Möglichkeiten mit. Vor allem wenn es um die modernste Grafik geht“, sagte Cox. „Und bei dem Spiel, das wir diesmal entwickeln wollten, war es uns extrem wichtig, die Schönheit Siziliens darzustellen.“

„Die atemberaubenden Landschaften, und dazu die MetaHuman-Technologie und all die anderen Features, die es uns ermöglichen, eine wirklich hochwertige cineastische Präsentation zu liefern“, ergänzte der Game Director.

Laut Cox sind es vor allem die Darstellungen der unterschiedlichen Charaktere und ihrer Mimiken, die dank der Unreal Engine 5 in „Mafia: The Old Country“ besonders realistisch aussehen und die Erzählung der Geschichte innerhalb der Serie auf ein neues Level heben.

Nick Baynes, Präsident von Hangar 13, ergänzte, dass es die in der Unreal Engine 5 bereits integrierten Tools den Entwicklern erlaubten, sich voll und ganz auf die Grafik, das Gameplay und die Geschichte von „Mafia: The Old Country“ zu konzentrieren, anstatt die entsprechenden Tools zunächst selbst zu entwerfen.

„Je weiter sich die Technik entwickelt, desto mehr Zeit muss man investieren“, so Baynes. „Und wir als Studio wollten unseren Fokus klar auf das Gameplay, die visuellen Elemente, die Story und die Cinematics legen – und nicht auf die Engine, auf der das Ganze läuft. Das hilft uns enorm weiter und ermöglicht es uns letztlich, ein qualitativ besseres Spiel abzuliefern.“

Abschließend enthüllte Cox, dass „Mafia: The Old Country“ seinen Anfang nahm, indem Hangar 13 den Marktplatz von „Mafia 2“ in der Unreal Engine 5 nachstellte, um erste Erfahrungen mit dem neuen Grafikmotor zu sammeln.

„Mafia: The Old Country“ erscheint am 8. August 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S.