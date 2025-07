Mafia The Old Country:

Hangar 13s neues Third-Person-Actionspiel “Mafia: The Old Country” erscheint im August 2025 unter anderem für die PlayStation 5. Der aktuelle Trailer, basierend auf der PS5-Pro-Version, zeigt altbewährte Mechaniken wie Quick-Time-Events und Deckungskämpfe.

Schon bei der Vermarktung der vorherigen „Mafia“-Spiele setzte Take-Two auf eine regelmäßige Veröffentlichung von Trailern. Und auch zum kommenden Teil der 2002 gestarteten Reihe mangelt es nicht an Videomaterial.

Hervorzuheben an den neuen Szenen aus „Mafia: The Old Country“ ist: Sie stammen aus der PS5-Pro-Version und geben einen Hinweis darauf, wie sich der Titel auf der 800 Euro teuren Hardware schlagen wird.

PS5-Pro-Trailer zeigt klassisches Sizilien

Der heute veröffentlichte Trailer zu „Mafia: The Old Country“ gewährt einen Eindruck von der grafischen Gestaltung und rückt dabei die stilisierte Atmosphäre in den Fokus: Die Kulissen zeigen die ländliche und städtische Architektur Siziliens um 1900, umgesetzt mit einem augenscheinlich hohen Detailgrad.

Die Spielsequenzen erinnern in ihrem Aufbau ein wenig an bekannte Szenen aus der “Uncharted”-Reihe, insbesondere in den Messerduellen mit Skriptsteuerung. Anschauen können sich interessierte Spieler das neuste Video nachfolgend:

Linearer Aufbau mit bewährtem Gameplay

Im Mittelpunkt von „Mafia: The Old Country“ steht Enzo Favara, ein junger Mann, der in Sizilien zu Beginn des 20. Jahrhunderts in die Welt der organisierten Kriminalität gezogen wird. Die Handlung folgt ihm auf seinem Weg durch die Strukturen der Mafia-Familie Torrisi – mit einer Geschichte, die laut Hersteller auf filmisches Storytelling und historische Detailtreue setzt.

Das Gameplay von “Mafia: The Old Country” ist linear gestaltet und setzt auf klassische Levelstrukturen. In Kämpfen setzt das Spiel auf eine Deckungsmechanik und inszenierte Nahkampfsequenzen, in denen Quick-Time-Events zum Einsatz kommen.

Ergänzt wird das Arsenal durch klassische Waffen der Zeit, darunter Granaten und die Lupara, eine abgesägte Flinte, die historisch betrachtet mit dem Mafia-Setting harmoniert.

Vorbesteller-Inhalte und Editionen

Zum Verkaufsstart wird “Mafia: The Old Country” in zwei Editionen erhältlich sein: Standard und Deluxe. Beide Varianten können vorab bestellt werden. Vorbesteller erhalten das sogenannte Soldato-Pack. Dieses enthält digitale Bonusmaterialien, kosmetische Inhalte sowie ein spielinternes Amulett, das „funktionale „hilfreiche“ Vorteile bietet.

Auch die Frage nach der Spielzeit wurde inzwischen geklärt, zumindest grob:

Der mittlerweile vierte Hauptteil der „Mafia“-Reihe erscheint am 8. August 2025 für PS5, Xbox Series X/S und den PC. Landet das Spiel auf eurer Konsole?