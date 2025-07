Mafia The Old Country: Wie viel Spielzeit darf man bei dem Preis erwarten?

Mafia The Old Country:

Das kommende "Mafia The Old Country" wird für heutzutage günstige 49,99 Euro angeboten. Bedeutet das auch, dass die Spieler einen geringen Umfang geboten bekommen?

In „Mafia The Old Country“ sollen die Spieler die Ursprünge des organisierten Verbrechens in Sizilien zu Beginn des 20. Jahrhunderts entdecken. Der nunmehr vierte Hauptteil der „Mafia“-Reihe erscheint am 8. August für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC.

Für Gesprächsstoff unter den Spielern sorgt jedoch der Preis: „Mafia The Old Country“ wird zum Release für heutzutage recht günstige 49,99 Euro angeboten. Wirkt sich das auch auf die Spieldauer aus? Nein, gaben nun die Entwickler von Hangar 13 an.

Spiel soll die Fans „super glücklich“ machen

In einem Interview mit den Kollegen von IGN sprach Nick Baynes, der Präsident von Hangar 13, über die Länge von „Mafia The Old Country“. Dabei gab er nicht direkt an, welchen Umfang der Singleplayer-Titel haben wird. Allerdings sollen die Nutzer von der Spieldauer nicht enttäuscht werden.

„Es bietet all die Tiefe, die man in Bezug auf die Dialoge und die Welt, die um die Spieler herum geschaffen wurde, sowie die Erfahrungen, die sie machen, erwarten würde“, so Baynes in dem Gespräch. „Ich denke, dass sich wirklich niemand Sorgen um die Qualität des Spiels oder ähnliches machen muss, oder dass es super kurz ist.“

Stattdessen könnten die Spieler bei „Mafia The Old Country“ eine Erfahrung ähnlich den ersten beiden „Mafia“-Titeln erwarten, so der Chef von Hangar 13 weiter. „Ich habe online gesehen, als wir den Preis bekannt gegeben haben, dass jemand etwas gesagt hat wie: ‚Oh, ich wette, es dauert etwa drei Stunden‘. Es dauert nicht drei Stunden. Aber wenn man sich darauf einlässt und eine Erfahrung im Stil von Mafia 1 und Mafia 2 erwartet, wird jeder super glücklich sein.“

Spiel entsteht mit Unreal Engine 5

„Mafia 1“ und „Mafia 2“ boten einen ungefähren Spielumfang von zehn bis 14 Stunden. „Mafia 3“ hingegen hatte eine offene Spielwelt, in die die Nutzer gut und gerne 50 Stunden und mehr stecken konnten. Das kommende „Mafia The Old Country“ soll sich jedoch auf die Wurzeln der Reihe besinnen.

In dem gleichen Interview gingen die Entwickler auch auf die neue Engine ein, die „Mafia The Old Country“ nutzt. Statt den hauseigenen Tools setzt das Studio Hangar 13 dieses Mal auf die Unreal Engine 5. Diese hätte dem Team einige Werkzeuge an die Hand gegeben, die ihnen die Arbeit ungemein erleichtert hätten.

„Unreal bringt, wie viele Spieler inzwischen wissen, enorm viele Möglichkeiten mit. Vor allem wenn es um die modernste Grafik geht“, gab der Game Director Alex Cox an. „Und bei dem Spiel, das wir diesmal entwickeln wollten, war es uns extrem wichtig, die Schönheit Siziliens darzustellen.“

Quelle: IGN via Insider Gaming