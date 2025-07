PlayStation-Handheld: Spricht das neue PS5-Feature tatsächlich für eine Art PS Portal Pro?

Mit einem aktuellen Firmware-Beta-Update führt Sony auf der PS5 einen neuen Energiesparmodus ein. Offiziell ist diese Funktion Teil der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens. Analysen legen jedoch nahe, dass die Neuerung weit über das bloße Energiesparen hinausgehen könnte.

Die Technikredaktion von Digital Foundry hat die voraussichtlichen Einschränkungen unter die Lupe genommen und bewertet, wobei vorangegangenen Leaks berücksichtigt wurden. Besonders auffällig wäre dabei: Die Speicherbandbreite wird halbiert, mit laut Experten „massiven Auswirkungen auf die GPU-Leistung“ – vorausgesetzt, dass die Leaks stimmen.

Außerdem soll die CPU auf acht Threads begrenzt werden, die Taktraten von CPU und GPU um bis zu 20 Prozent sinken. Weitere Einschränkungen betreffen unter anderem die 3D-Audio-Verarbeitung sowie die PSSR-Funktionalität, heißt es.

Während hinter den genannten Einschränkungen noch ein Fragezeichen steht, weist Digital Foundry darauf hin: Der neue PS5-Modus wird keine Wirkung haben, solange Spiele nicht gezielt dafür angepasst werden. Entwickler müssten ihre Titel explizit optimieren, mit einem erheblichen Mehraufwand.

Die Tech-Publikation stellt daher die Frage, wie den Entwicklern und Konsumenten ein solcher Ansatz vermittelt werden sollte. „Es ist für Entwickler ein großer Aufwand, den sie betreiben müssen, nur um den Benutzern zu sagen: ‚Hey, ihr habt diesen Betrag für eure Konsole ausgegeben, aber ihr wolltet ihre Leistung absichtlich im Namen der Energieeffizienz einschränken'“.

PlayStation-Handheld ist die plausibelste Schlussfolgerung

Aus der Sicht von Digital Foundry ergibt es wenig Sinn, fünf Jahre nach dem Launch der PS5 nochmals die bestehende Hardware-Plattform umzubauen. Ein Handheld klinge da schon logischer. Die technische Anpassung bestehender Spiele wäre zwar aufwendig, aber wohl nicht die größte Herausforderung. Dank der Xbox Series S und der Switch seien Entwickler längst daran gewöhnt, für schwächere Hardware zu optimieren.

Microsofts Ansatz zur Energieeffizienz bei der Xbox Series X und Series S mache deutlich, dass der Energiesparmodus der PS5 offenbar eine andere Zielsetzung verfolgt. So hat Microsoft beispielsweise bei Spielen wie „Fortnite“ bestimmte Optimierungen vorgenommen, die ohne Zutun der Entwickler den Stromverbrauch senken. Dazu gehört unter anderem eine reduzierte Bildrate im Hauptmenü, um im Leerlauf Energie zu sparen, sowie Anpassungen an der dynamischen Auflösungsskalierung.

„Ich denke also, es muss hier eine andere Absicht geben, und es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Erstens, was äußerst unwahrscheinlich ist: Sony bringt eine abgespeckte Version der PlayStation 5 heraus. Das ergibt einfach keinen Sinn. Nein. Außerdem haben wir dieses Gerät in der Zukunft“, heißt es im Podcast.

Sehen wir schon die Spezifikationen des PS5-Handhelds?

Digital Foundry meint, dass die getesteten Systemgrenzen tatsächlich einen Ausblick auf mögliche neue Plattformen bieten könnten. Entwickler könnten den Modus nutzen, um sich bereits jetzt auf künftige Hardware-Spezifikationen einzustellen: „Wir sehen bereits, wo die Grenzen des Handhelds liegen würden, wenn es diese Art von Unterstützung erfordern würde“, lautet eine weitere Aussage im folgenden Podcast:

Die Spekulationen über einen neuen PlayStation-Handheld, der über die Möglichkeiten des PlayStation Portal hinausgeht, gibt es schon länger. Es scheint nun zunehmend wahrscheinlich, dass Sony tatsächlich an einem solchen Gerät arbeitet oder es zumindest testet. Was haltet ihr davon?