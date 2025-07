PS Plus Essential im August: Neuzugänge und Jubiläums-Avatare angekündigt

PS Plus Essential im August:

Sony hat das August-Line-up für PS Plus Essential enthüllt. Zusätzlich wird zum 15-jährigen Jubiläum von PlayStation Plus ein kostenloses Avatar-Set angeboten.

Im August steht bei PS Plus Essential nicht nur die monatliche Spieleauswahl im Fokus. Auch das Jubiläum des Abodienstes wird weiter zelebriert. Neben den überraschend früh angekündigten Neuzugängen wartet ein weiterer Bonus auf Abonnenten.

PS Plus Essential: Neue Spiele im August 2025

Sony hat auf dem offiziellen PlayStation Blog bestätigt, dass im August drei neue Titel Teil des PS-Plus-Essential-Abos werden. Es handelt sich um “Lies of P”, “DayZ” und “My Hero One’s Justice 2”, wobei das zuerst genannte Spiel als Highlight des Monats angesehen werden darf.

Lies of P – PS5, PS4

Veröffentlicht im September 2023

Metascore: 80

User-Score: 8.3

Score im PS Store: 4,68

Preis im PlayStation Store: 59,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Day Z – PS4

Veröffentlicht im Mai 2019

Metascore: 31

User-Score: 4.1

Score im PS Store: 3.71

Preis im PlayStation Store: 54,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

My Hero One’s Justice 2 – PS4

Veröffentlicht im Mai 2020

Metascore: 68

User-Score: 5.6

Score im PS Store: 4.44

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Die Freischaltung erfolgt erst in der kommenden Woche, genauer gesagt am 5. August 2025. Zumindest an der Freischaltstrategie ändert sich wohl vorerst nichts. Im Fall der Stufen PS Extra und Premium hatte Sony zuletzt ein abweichendes Modell getestet:

Avatar-Set zum PlayStation-Plus-Jubiläum

Parallel zu den Neuzugängen für PS Plus Essential kündigte Sony zum 15-jährigen Jubiläum von PlayStation Plus ein kostenloses Avatar-Set an. Auch dieses wird ab dem 5. August verfügbar sein.

Das Set enthält Motive aus bekannten Titeln wie “Cyberpunk 2077”, “Hogwarts Legacy”, “Diablo 4”, “God of War Ragnarök” und “Twisted Metal”. Die Avatare stehen allen Nutzern mit aktivem PS-Plus-Abo ohne Zusatzkosten zur Verfügung.

Das neue Set ergänzt die laufenden Jubiläumsaktionen. Laut Sony dürfen sich Mitglieder auf “weitere Überraschungen” freuen, konkrete Details wurden bislang nicht genannt.

Letzte Chance auf Juli-Titel

Noch bis zum 4. August 2025 haben Abonnenten von PS Plus Essential die Möglichkeit, die drei Juli-Spiele in ihre Bibliothek aufzunehmen. Dabei handelt es sich um “Diablo 4”, “The King of Fighters 15” und “Jusant”. Danach wird das neue August-Line-up aktiviert und der Anspruch verfällt.

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Abonnementdienst. Er bietet Zugang zu Online-Multiplayer-Funktionen, monatlichen Gratis-Spielen, exklusiven Rabatten im PlayStation Store sowie Cloud-Speicher für Spielstände. Hinzu kommen abhängig von der Stufe weitere Bibliotheken mit Spielen und Features.