ROG Xbox Ally: Verkaufsstart und erneute Preis-Bestätigung durchgesickert

Microsoft wird in Zusammenarbeit mit Asus in diesem Jahr in das Handheld-Geschäft einsteigen und ein mobiles Gerät in zwei Varianten auf den Markt bringen: das ROG Xbox Ally und das ROG Xbox Ally X. Die Handhelds wurden erstmals im Rahmen des großen Xbox Games Showcase im vergangenen Juni vorgestellt, während eine ausführliche Präsentation für die Gamescom 2025 vorgesehen ist, die vom 20. bis einschließlich 24. August stattfindet.

Und nachdem ein Leak in der Vergangenheit bereits Hinweise auf die Preisgestaltung und den möglichen Veröffentlichungszeitraum lieferte, sind nun weitere Informationen durchgesickert. So konnte der bekannte und außerordentlich zuverlässige Insider Bilbill-kun jetzt nicht nur die Preise für das Xbox Ally und Xbox Ally X bestätigen, sondern auch das Datum für den Verkaufsstart in Erfahrung bringen.

Leak: Vorbestellungen starten am 20. August für 599 und 899 Euro

Die Preise für die Xbox-Handhelds wurden zunächst durch den Leaker eXtas1s enthüllt, ehe sie durch den Online-Store eines spanischen Asus-Partners „fast offiziell“ bestätigt wurden. Und jetzt konnte Bilbill-kun infolge seiner „jüngsten Untersuchungen“ die genannten Preise ebenfalls verifizieren. Demnach werden für das Xbox Ally 599 Euro fällig, während die leistungsstärkere Ally X-Variante mit 899 Euro zu Buche schlagen wird.

Darüber hinaus nannte der Leaker auch das Datum für den Verkaufsstart: Ab Mittwoch, dem 20. August 2025, werden Vorbestellungen der Xbox Ally-Handhelds möglich sein. Am selben Tag ist laut dem Gamescom-Programm von Xbox um 15 Uhr unserer Zeit auch eine Live-Präsentation des Handhelds geplant. Hier dürften die Preise und der Veröffentlichungstermin dann auch offiziell bekannt gegeben werden – inklusive sofortigem Pre-Order-Start.

Wann das Xbox Ally und Xbox Ally X schließlich ausgeliefert beziehungsweise im Handel erhältlich sein werden, steht bislang noch nicht fest. Doch dem Leaker eXtas1s zufolge könnte der Marktstart in Europa für Oktober 2025 geplant sein.

Xbox Ally und Xbox Ally X: Die Unterschiede

Während sich beide Varianten des ROG Xbox Ally ein 7 Zoll großes Full-HD-Touchscreen-Display mit 120 Hz und VRR-Unterstützung, die Maße und Windows 11 Home als Betriebssystem teilen, liegen die wesentlichen Unterschiede in ihrer Leistung, dem Speicher und der Akkulaufzeit.

Das ROG Xbox Ally verfügt über den AMD Ryzen Z2A Prozessor, während das Ally X mit dem stärkeren AMD Ryzen AI Z2 Extreme Prozessor ausgestattet ist, der auch eine zusätzliche KI-Einheit besitzt. Letzterer ist laut Microsoft eher für 900p- bis 1080p-Gaming gedacht, während das normale Ally auf 720p ausgelegt ist.

Beim Arbeitsspeicher bietet das Ally 16 GB RAM, das Ally X hingegen 24 GB RAM. Auch beim Speicherplatz gibt es einen deutlichen Unterschied: Das Ally verfügt über eine 512 GB SSD, während das Ally X mit einer 1 TB SSD ausgestattet ist.

Zudem verfügt das Ally X über eine Akkukapazität von 80 Wattstunden (Wh), während das normale Ally auf 60 Wh kommt, was zu einer unterschiedlichen Akkulaufzeit führt. Die leistungsfähigere Variante des Handhelds ist mit 715 Gramm im Vergleich zu 670 Gramm beim Ally auch geringfügig schwerer.