Silent Hill 2: Wie das Remake Bloober vom Underdog zum Hoffnungsträger machte

Im Herbst veröffentlicht das polnische Studio Bloober Team mit „Cronos: The New Dawn“ seine neueste Survival-Horror-Marke für PC und Konsolen.

Im Interview mit PC Gamer sprach Game Director Jacek Zieba über den bevorstehenden Release und erklärte, wie sich Bloober Team dank des Erfolgs des „Silent Hill 2“-Remakes mittlerweile in einer völlig neuen Rolle wiederfindet. Nach Titeln wie „Layers of Fear“ oder „The Medium“ galt Bloober laut Zieba noch als eine Art Underdog. Ein Studio, dem häufig abgesprochen wurde, das Potenzial für ein hochwertiges, großes Projekt wie das Remake von „Silent Hill 2“ zu besitzen.

Mit der Neuinterpretation des Horror-Klassikers gelang es dem Studio jedoch, die Kritiker eines Besseren zu belehren und die Spieler von den eigenen Stärken zu überzeugen. Inzwischen freuen sich diese auf „Cronos: The New Dawn“, anstatt sich – wie früher – Sorgen um die spielerische Qualität zu machen, nur weil der Titel von Bloober stammt.

Game Director spricht von einer schweren Zeit

Auch an den Entwicklern gingen die Befürchtungen der Spieler vor der Veröffentlichung des „Silent Hill 2“-Remakes natürlich nicht spurlos vorbei, wie Zieba erklärte. „Nach Silent Hill hören wir langsam auf, uns ständig wie Underdogs zu fühlen. Die Silent-Hill-Zeit war öffentlich gesehen alles andere als einfach. Es gab viele Stimmen, die sagten: ‚Oh nein, Bloober macht das und die werden es ruinieren'“, so der Game Director.

Zieba führte aus: „Für das ganze Team war es unglaublich schwer, an unserer Vision festzuhalten und unser ganzes Herzblut in das Projekt zu stecken. Vor allem, weil es so viele gab, die es eigentlich gar nicht wollten. Aber wir haben die Zweifler eines Besseren belehrt und das fühlt sich gut an.“

Dementsprechend selbstbewusst gehen die Entwickler von Bloober Team an ihr neues Projekt „Cronos: The New Dawn“ heran. Auch wenn der Erfolg des „Silent Hill 2“-Remakes laut Zieba natürlich dazu führte, dass die Erwartungen an den neuen Titel höher ausfallen, als es bei den bisherigen Veröffentlichungen des polnischen Studios der Fall war.

„Wir befinden uns mittlerweile in einer anderen Situation“, meint Zięba. „Ich denke, wir reiten gerade die Welle des Interesses der Leute, und wir müssen liefern. Wir wissen, dass wir liefern müssen. Wir stecken unser Herz in all unsere Spiele und tun alles, was wir können, damit sie so gut wie möglich werden.“

Bloober möchte sich mit jedem Spiel verbessern

Ein weiteres Ziel, das Bloober Team laut Zieba verfolgt, besteht darin, dass sich das Studio mit jedem neuen Spiel weiter verbessert. „Jedes Mal, wenn man ein Spiel veröffentlicht, lernt man dazu. Man ändert sich und man entwickelt sich weiter. Man versucht, besser zu werden“, beschrieb der Game Director die internen Ambitionen.

„Ich schwöre bei Gott, wir wollen besser werden – selbst nach Silent Hill. Die Menschen sagten, dass es perfekt war. Aber es war nicht perfekt.“

„Oder vielleicht doch“, entgegnete Zięba. „Wir sagen auch gerne, dass Silent Hill und Cronos wie zwei Pizzen mit unterschiedlichen Belägen sind. Selbst wenn wir eine perfekte Pizza gemacht haben, können wir euch jetzt vielleicht eine andere zeigen.“

Einen konkreten Releasetermin spendierte Bloober Team „Cronos: The New Dawn“ noch nicht. Stattdessen heißt es nur, dass der Horrortitel irgendwann im Herbst für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheint. In Europa übrigens auch in einer physischen Fassung.