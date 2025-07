Spider-Man Brand New Day: Setfotos liefern Hinweis zum Platz in der MCU-Timline

Peter Parker erlebt nach den Ereignissen in "No Way Home" nächstes Jahr sein viertes eigenes MCU-Abenteuer. Nun sind Hinweise aufgetaucht, wie sich "Spider-Man: Brand New Day" in die MCU-Timeline einfügen dürfte.

Während mit „The Fantastic Four: First Steps“ erst der jüngste Blockbuster aus dem Hause Marvel Studios gestartet ist, werfen die nächsten Filme schon ihre Schatten voraus. Besonderes Augenmerk liegt natürlich auf „Avengers: Doomsday“, in dem „Iron Man“-Star Robert Downey Jr. als Bösewicht Doctor Doom zurückkehrt. Doch auch die Dreharbeiten an „Spider-Man: Brand New Day“ sind offiziell gestartet.

Zur Geschichte des nächsten Abenteuers der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft sind genaue Details derzeit noch rar gesät. Doch zumindest können wir nun wohl den Platz des Films innerhalb der Timeline des Marvel Cinematic Universe (MCU) genauer eingrenzen. Passend zu den jüngst angelaufenen Dreharbeiten sind laut GamesRadar erste Fotos vom Set aufgetaucht, die uns diesbezüglich wichtige Hinweise liefern.

Spidey erlebt seinen Brand New Day wohl vor Doomsday

Auf besagten Setfotos sind eine Baustelle sowie verschiedene Schilder zu sehen. Genauer von einem Hochhaus, das gebaut und im „Dezember 2027“ fertiggestellt werden soll. Ausgehend von dieser Information können wir Rückschlüsse auf den ungefähren Platz von „Spider-Man: Brand New Day“ in der MCU-Timeline ziehen. Diese dürfte, ausgehend von den aktuellen Details, ungefähr so aussehen:

Mit der großen Rahmenhandlung der noch laufenden Multiverse Saga des Marvel Cinematic Universe dürfte „Brand New Day“ allerdings voraussichtlich nicht allzu viel zu tun haben. Die Verantwortlichen versprechen eine bodenständige Geschichte, in der sich Peter Parker nicht mit drohenden weltweiten Krisen konfrontiert sieht. Langweilig dürfte es dennoch nicht werden, denn ein brutaler MCU-Antiheld ist im Film dabei.

Inszeniert wird der inzwischen vierte MCU-„Spider-Man“-Kinofilm von Destin Daniel Cretton („Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“). Tom Holland („Uncharted“) verkörpert einmal mehr Peter Parker, während Sadie Sink („Stranger Things“) für eine noch unbekannte Rolle verpflichtet worden ist. Aus den Vorgängerfilmen kehren zudem Zendaya als MJ und Jacob Batalon als Ned Leeds zurück.

„Spider-Man: Brand New Day“ startet am 30. Juli 2026 in den deutschen Kinos.

Freut ihr euch schon auf „Spider-Man: Brand New Day“?