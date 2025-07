WB Games: Offenbar neues Live-Service-Spiel trotz Suicide-Squad-Flop – Hinweis aus Montreal

WB Games Montreal, bekannt für Titel wie “Batman: Arkham Origins” und “Gotham Knights“, arbeitet offenbar an einem AAA-Live-Service-Spiel im DC-Universum.

Warner Bros. Games hatte in der Vergangenheit mit Live-Service-Spielen beachtliche Rückschläge erlitten. Besonders in Erinnerung bleibt das Millionen-Dollar-Desaster „Suicide Squad: Kill the Justice League“. Doch der Misserfolg markierte offenbar kein Ende entsprechender Ambitionen. Eine neue Stellenanzeige deutet auf ein weiteres Live-Service-Projekt hin.

AAA-Projekt mit Live-Service-Ausrichtung

Laut offizieller Website sucht WB Games Montreal derzeit einen Executive Producer für die Leitung eines neuen AAA-Titels. Das Spiel basiert offenbar auf einer etablierten Marke aus dem Warner-Bros.- und DC-Comics-Portfolio.

In der Ausschreibung wird ausdrücklich Erfahrung mit Live-Service-Modellen, Post-Launch-Inhalten und Betatests gefordert. Ziel sei es, eine skalierbare Produktionsstruktur für den langfristigen Betrieb aufzubauen.

Zudem wünscht sich das Studio eine enge Vertrautheit mit den DC-Universen. Es wird als ein Hinweis darauf gesehen, dass das Spiel zahlreiche bekannte Figuren und Schauplätze enthalten könnte – auch nachträglich. Geplant ist offenbar ein Titel, der über den Launch hinaus kontinuierlich betreut und erweitert wird.

„Als Executive Producerin leitest du die Entwicklung eines hochwertigen AAA-Spiels, das auf einer der ikonischen Marken aus dem umfangreichen Katalog von Warner Bros. und DC Comics basiert“, lautet ein Auszug aus der Stellenanzeige.

Der erfolgreiche Bewerber übernimmt „Verantwortung für den gesamten Produktionszyklus – von der Konzeptphase über den Launch bis hin zur anschließenden Weiterentwicklung“ und soll sicherstellen, dass „das Spiel höchsten Ansprüchen an Qualität, Innovation und Spielerbindung gerecht wird.“

Live-Service von Suicide Squad gerade erst gestoppt

Erst vor wenigen Monaten wurde nach einbrechenden Gewinnen der Support von „Suicide Squad: Kill the Justice League“ eingestellt. Das Spiel war Rocksteadys erster Titel seit fast zehn Jahren, konnte jedoch weder kommerziell noch bei den Spielern überzeugen, nicht zuletzt aufgrund der stark auf Live-Service ausgerichteten Struktur.

„Suicide Squad: Kill the Justice League“ kann weiterhin offline gespielt werden. Und das zum Sparpreis. Bis zum 31. Juli 2025 um 00:59 Uhr kostet der Titel im PlayStation-Store schlappe 7,99 Euro, was einem Rabatt von 90 Prozent entspricht.

Welche Figuren oder Spielmechaniken im neuen Projekt im Mittelpunkt stehen werden, ist nicht bekannt. Ebenso ist offen, ob WB Games Montreal federführend oder lediglich unterstützend beteiligt ist. In der Vergangenheit war das Studio sowohl eigenständig als auch im Rahmen größerer Teams innerhalb des WB-Konzerns tätig.