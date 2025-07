Nur wenige Tage nach dem Release von „Wuchang: Fallen Feathers“ haben sich erste Spieler vollständig durch das Action-Rollenspiel gewühlt und die höchste Auszeichnung in Empfang genommen. Damit bleiben sie allerdings eine seltene Ausnahme.

Nur fünf Tage nach dem offiziellen Release haben die ersten Spieler das Action-Rollenspiel „Wuchang: Fallen Feathers“ bereits so weit abgeschlossen, dass sie die begehrte Platin-Trophäe in Empfang nehmen konnten.

Laut PSN Profiles erreichten auf der PS5 bereits 2,88 Prozent der Spieler diese höchste Auszeichnung. Für ein umfangreiches Soulslike dieser Art ist das ein bemerkenswertes Ergebnis.

20 Bosse, Waffe auf Maximum

Zu den erfolgreichen Spielern zählt unter anderem kyoby1982, der seinen Erfolg auf Reddit teilte. Etwa 40 Stunden hat er in den vier Tagen nach dem Launch investiert, im Schnitt also rund zehn Stunden täglich.

Dabei erreichte er alle Enden, sammelte sämtliche Waffen, besiegte 20 Bosse und fand 31 Jadeanhänger. Außerdem verbesserte er eine Waffe auf das Maximum und entdeckte jedes Benedictions-Portal. Ein leichter Platin-Erhalt war das also keineswegs.

Allerdings half ihm ein Trick dabei, Zeit zu sparen: „Ich habe die Sicherungskopien der Spielstände verwendet, um die verschiedenen Enden zu erhalten. Aber vielleicht spiele ich es noch einmal auf der Xbox, um die Grafikleistung der beiden Plattformen zu vergleichen“, schrieb er.

Auch auf anderen Plattformen zeigen sich ähnliche Ergebnisse. Wie The Gamer berichtet, liegt die Abschlussquote auf Steam aktuell bei 0,3 Prozent. Einige Spieler berichten allerdings von Problemen mit dem letzten Erfolg, der sich unter bestimmten Umständen nicht korrekt freischalten lässt. Die Entwickler arbeiten laut eigenen Angaben an einem Fix.

Technische Probleme auf dem PC und erste Reaktionen

„Wuchang: Fallen Feathers“ wurde am 24. Juli 2025 von Leenzee Games in Zusammenarbeit mit Publisher 505 Games veröffentlicht. Das Interesse ist groß, allerdings hat vor allem die PC-Version seit dem Launch mit technischen Problemen zu kämpfen. Spieler kritisieren unter anderem Instabilitäten, niedrige Bildraten und grafische Fehler.

Die Entwickler kündigten zügige Optimierungen an, die schrittweise umgesetzt werden sollen. Geplant sind unter anderem die Behebung häufiger Abstürze, eine Überarbeitung der Standardgrafikeinstellungen sowie Verbesserungen bei der Texturqualität in bestimmten Regionen. Auch spielerisches Feintuning steht auf dem Plan, darunter reduzierte Schadenswerte bei Fallen, ein angepasstes Bossverhalten und Änderungen am Schwierigkeitsgrad.

Mehr dazu im nachfolgenden Artikel:

„Wuchang: Fallen Feathers“ ist ein Action-Rollenspiel mit Soulslike-Elementen, das in einer fiktiven Welt spielt, die stark von chinesischer Geschichte und Mythologie inspiriert ist. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Wuchang, einer Kriegerin, die nach dem Zusammenbruch der Ming-Dynastie gegen korrumpierte Feinde und übernatürliche Wesen kämpft.

Wer von euch hat sich dem Platin-Club von „Wuchang: Fallen Feathers“ bereits angeschlossen?