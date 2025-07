Battlefield 6: Beta-Termine für mehrere Phasen bekannt – Bericht

„Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2“ wird die Spieler in der Rolle eines uralten Vampirs ins weihnachtliche Seattle entführen. Doch trotz offener Spielwelt sollte man „kein GTA“ erwarten, wie Art Director Ben Matthews vom Entwickler The Chinese Room jetzt in einem Interview deutlich gemacht hat. Statt auf schiere Größe setzten die Macher einen anderen Fokus.