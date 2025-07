Black Myth Wukong: DLC-Leak kurz vor der Gamescom 2025? Was wirklich dahinter steckt

Kurz vor der Gamescom 2025 sorgt ein angeblicher Leak zu einem DLC für „Black Myth: Wukong“ für Aufsehen. Doch was ist dran an den Gerüchten?

Zu den erfolgreichsten Spielen des vergangenen Jahres gehörte „Black Myth: Wukong“, das von Game Science entwickelt und im August 2024 für PS5 und PC veröffentlicht wurde.

Obwohl sich das chinesische Studio bislang nicht offiziell zu dem Thema geäußert hat, hält sich seit Monaten hartnäckig das Gerücht, dass Game Science gleich zwei Erweiterungen zu „Black Myth: Wukong“ plant. Gestützt wurde dieses Gerücht durch Daniel Wu von Hero Games – dem größten externen Anteilseigner von Game Science –, der die Arbeiten an einer Erweiterung bestätigte.

Nachdem mehrere Insider darauf hingewiesen hatten, dass der erste DLC zu „Black Myth: Wukong“ noch in diesem Jahr erscheinen soll, tauchte kurz vor dem Start der Gamescom 2025 ein angeblicher Leak auf. Dieser soll sowohl unscharfe Spielszenen zeigen als auch den Termin für die Enthüllung des DLCs verraten.

Das hat es mit dem angeblichen Leak auf sich

Der vermeintliche Gameplay-Leak bringt es auf eine Länge von knapp vier Minuten und zeigt den Protagonisten von „Black Myth: Wukong“ in einem neuen Unterwasser-Areal sowie auf dem Rücken eines Drachen. Darüber hinaus hieß es, dass der DLC am 20. August 2025 und somit am ersten Tag der Gamescom 2025 angekündigt beziehungsweise enthüllt werden soll.

Wie sich jedoch schnell herausstellte, haben wir es bei dem Ganzen nicht mit einem Leak, sondern stattdessen einfach nur mit dem Werk eines Fans zu tun.

Dieser nutzte laut eigenen Angaben die Unreal Engine, um die Gameplay-Szenen zu erschaffen, und lud sein Werk anschließend auf die chinesische Plattform „bilibili“ hoch. Dort markierte der Nutzer das Video übrigens auch als ein Fan-Werk. Von einem DLC-Leak im Vorfeld der Gamescom 2025 kann also keine Rede sein.

Da uns die Opening Night Live-Show am Vorabend der Gamescom auch in diesem Jahr diverse Überraschungen bescheren soll, ist allerdings nicht auszuschließen, dass auch „Black Myth: Wukong“ und ein möglicher DLC einen Auftritt haben.

Zumal Game Science Anfang Juni bekannt gab, dass „Black Myth: Wukong“ am 20. August 2025 und somit am Starttag der Gamescom 2025 für die Xbox Series X/S erscheint.

Ein Anlass, der sich ebenfalls zur Ankündigung eines DLCs anbieten würde.