Clair Obscur Expedition 33: „Erschütterndste Dinge, die ich je tun musste“, so English

In dem am 25. April erschienenen „Clair Obscur: Expedition 33“ macht sich Expedition 33 auf, die Malerin zu besiegen, die einmal im Jahr eine neue Zahl auf ihren Obelisken schreibt. Jeder, der älter ist als die Zahl, die auf dem Obelisken steht, wird sterben.

Während des Abenteuers erlebt die Gruppe einige emotionale Momente und herzzerreißende Plottwists. Laut der Schauspielerin Jennifer English, die in „Clair Obscur: Expedition 33“ den Charakter Maelle verkörpert, enthält das Rollenspiel einige der traurigsten Szenen, die sie bis jetzt spielen musste.

Vorsicht Spoiler! Die nächsten Zeilen enthalten Spoiler zum Ende von Akt 1 sowie einer Szene aus Akt 2. Weiterlesen auf eigene Gefahr!

Darstellerin liebte es, an dem Spiel beteiligt zu sein

In einem Interview mit dem YouTube-Kanal „Fall Damage“ sprach Jennifer English kürzlich über ihre ikonischsten Momente in den Spielen „Baldur’s Gate 3“ und „Clair Obscur: Expedition 33“. In Larians „Baldur’s Gate 3“ vertonte die Schauspielerin die beliebte Figur Shadowheart.

In dem Video kam English auch auf die traurigen Momente in Sandfalls „Clair Obscur: Expedition 33“ zu sprechen. So etwa, als das Team zu Beginn des zweiten Aktes Gustave, gespielt von Charlie Cox, zur letzten Ruhe bettet. „Wir konnten nie sagen, ob du mein Bruder oder mein Vater warst“, sagt Maelle in dem berührenden Augenblick. „Aber für mich warst du beides. Der beste Bruder und Vater, den ich je hatte.“

„Ich liebe diese Szene“, so Jennifer English. „Jennifer [Svedberg-Yen, Lead Writer] hat das schönste Drehbuch geschrieben. Sie und Guillaume [Broche, Game Director] – *küsst sich die Finger* – ich habe es geliebt. Ich habe es so sehr geliebt, an diesem Spiel zu arbeiten, und es jetzt als Spielerin zu erleben, ist etwas so Magisches und Besonderes. Jedes Element davon ist absolut 10 von 10. Die Musik, die Grafik, hoffentlich auch die Schauspielerei, die Regie, die Geschichte, die Kämpfe, die Monster.“

So solltet ihr laut English nicht spielen

„Ich liebe meine Kollegen“, so die Schauspielerin in dem Interview weiter. „Maelles Szenen mit Verso gehörten zu den emotional aufwühlendsten, die ich je drehen musste. Und ich sage immer wieder, dass ich stolz bin, aber ich bin einfach so stolz auf diese Arbeit und die Leistungen aller Beteiligten.“

An anderer Stelle in dem Video gab English zudem an, welche Paarungen der Charaktere sie sowohl in „Baldur’s Gate 3“ als auch in „Clair Obscur: Expedition 33“ favorisiert. Außerdem meint sie, dass die Spieler in Larians Rollenspiel bloß nicht mit Shadowheart als Origin-Charakter spielen sollten. Denn dann würde man eine Menge der von ihr eingesprochenen Dialoge verlieren.

