Cronos The New Dawn: Silent Hill trifft Resident Evil und Bloodborne im Weltraum – Bloober über die seltsame Kombination ihres „tiefgründigen“ Sci-Fi-Horrors

Cronos The New Dawn:

Mit „Cronos: The New Dawn“ vermischt Bloober Team laut eigenen Aussagen gleich mehrere Horror-Größen, um einen „Liebesbrief an den Survival-Horror“ abzuliefern. Außerdem legten die Entwickler viel Wert auf eine „tiefgründige“ Geschichte und eine „interessante“ Hauptfigur.

Das polnische Entwicklerstudio Bloober Team hat seine Expertise im Horror-Bereich in der Vergangenheit bereits mehrfach unter Beweis gestellt, etwa mit Titeln wie „Layers of Fear“ oder „The Medium“. Zudem dürfte es auch kein Zufall gewesen sein, dass Konami ihnen die Neuauflage des Klassikers „Silent Hill 2“ anvertraute und zudem mit dem Remake von „Silent Hill“ beauftragte.

Darüber hinaus befindet sich mit „Cronos: The New Dawn“ aber auch eine völlig neue Horror-IP bei Bloober in der Entwicklung, mit der ein „Liebesbrief an den Survival-Horror“ abgeliefert werden soll. Das verriet Game Director Jacek Zięba kürzlich im Gespräch mit GamesRadar. Und um dieses Vorhaben auch in die Tat umzusetzen, hat man sich unter anderem von einigen der größten Horror-Hits inspirieren lassen.

Ein Horror-Cocktail aus den besten Zutaten

Die Grafik, Atmosphäre und das Leveldesign von „Cronos: The New Dawn“ würden laut Zięba „ein bisschen an Death Stranding, Nier: Automata und Bloodborne“ erinnern. Aber auch „Resident Evil“ war für Bloober eine Quelle der Inspiration, schließlich sei Capcoms Reihe „in gewisser Weise perfekter Survival-Horror. Es ist die perfekte Blaupause.“

Zięba weiter: „Wir haben eine seltsame Kombination erschaffen, sodass man das Gefühl bekommt: ‚Oh, das ist mehr wie Silent Hill. Eher wie Dead Space. Oh, jetzt bin ich auf dem Niveau von Resident Evil.’ Aber das Merge-System krempelt alles um und verändert alles, was man zu kennen glaubt.“

Über den psychologischen Horror in „Cronos: The New Dawn“ sagte Zięba, dass es „in unserem Genom“ stecke. Doch neben all dem Grusel und Schrecken sei auch die Geschichte wichtig: „Als Autor dachte ich mir: ‚Okay, wenn das mehr wie Resident Evil ist – ich liebe die Geschichten in [Resident Evil-Spielen], aber sie sind eher abenteuerorientiert was wäre, wenn wir tiefer gehen, vielleicht?‘ Nicht, dass ich jemanden beleidigen will, natürlich.“

Und durch den Ansatz, die Handlung „ernsthafter“ zu gestalten, entstand laut dem Game Director schließlich „der neue Cocktail“ mit dem Namen „Cronos: The New Dawn“.

Traveler ND-3576: Eine bewusste Entscheidung

Im Gespräch mit GamesRadar enthüllte Zięba außerdem ein Detail, das vielen Spielern bisher entgangen sein könnte – was angesichts des Raumanzugs der Hauptfigur auch nicht verwunderlich ist.: Bei Traveler ND-3576, der Hauptfigur von „Cronos: The New Dawn“, handelt es sich um eine Frau.

Warum sich Bloober für eine Protagonistin entschieden hat? Laut Zięba ist es einfach „interessanter, eine weibliche Protagonistin in einem seltsamen Anzug in einem Sci-Fi-Setting zu haben, als noch einen Mann reinzustecken“. Ein politisches Statement wollen die Entwickler auch nicht setzen: „Keine feministische Agenda hier“, stellte der Game Director klar.

Lead Writer Grzegorz Like ergänzte: „Heutzutage neigen die Leute dazu, in politische Statements zu investieren und manchmal geht das nach hinten los, weil die Geschichte die Sache nicht wirklich unterstützt.“ Doch für „Cronos: The New Dawn“ habe man sichergestellt, dass das Geschlecht von Traveler ND-3576 „die Hauptgeschichte und all ihre vielen Aspekte unterstützt“.

Erscheinen soll „Cronos: The New Dawn“ im Herbst dieses Jahres. Einen genauen Release-Termin hat Bloober bislang aber noch nicht bekannt gegeben. Veröffentlicht wird das Sci-Fi-Horror-Spektakel für die PS5, Xbox Series X/S und den PC.