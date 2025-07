Cronos The New Dawn: Wie lang wird das Horror-Abenteuer? Bloober Team äußert sich zur Spielzeit

Cronos The New Dawn:

Entwickler Bloober Team hat sich zur Spielzeit von „Cronos: The New Dawn“ geäußert. Demnach wird der Zeitreise-Trip, der von einer postapokalyptischen Zukunft ins Polen der 1980er-Jahre führt, eine ähnliche Länge bieten wie das letzte Projekt des Studios: das Remake von „Silent Hill 2“.

Obwohl für „Cronos: The New Dawn“ bislang noch kein Release-Termin bekannt gegeben wurde, scheint eine Veröffentlichung des postapokalyptischen Sci-Fi-Horrors nicht mehr allzu lange auf sich warten zu lassen. So ist das verantwortliche Entwicklerstudio Bloober Team derzeit fleißig damit beschäftigt, auf das Spiel aufmerksam zu machen.

Nachdem in der letzten Woche erst ein zehnminütiges Gameplay-Video veröffentlicht wurde, gab es gestern noch umfangreichere Bewegtbilder, die insgesamt 35 Minuten lang detaillierte Einblicke in „Cronos: The New Dawn“ gewährten und so einen guten Eindruck vom Gameplay-Loop vermittelten. Doch eine Frage blieb bislang noch offen. Wie viel Spielzeit wird der Zeitreise-Trip bieten?

So viel Spielzeit bietet Cronos: The New Dawn

Die Antwort lieferte Bloober Team jetzt im Gespräch mit den Kollegen von GameSpot, die sich anhand einer Demo bereits selbst von „Cronos: The New Dawn“ überzeugen konnten. Demnach soll „ein typischer Durchgang“ etwa 16 Stunden in Anspruch nehmen, sodass sich die Spielzeit in etwa auf dem Niveau des „Silent Hill 2“-Remakes bewegt.

Wer jedoch alles entdecken und „Cronos: The New Dawn“ zu 100 Prozent abschließen möchte, wird deutlich länger beschäftigt sein. Konkrete Zahlen nannten die Verantwortlichen für diesen Fall aber nicht. Doch schon die Neuauflage von Konamis Horror-Klassiker beansprucht laut HowLongToBeat etwa 31 Stunden, wenn man es komplett abschließen möchte, was auch alle Enden beinhaltet.

Mehrere Enden erhöhen den Wiederspielwert

Und so wird auch „Cronos: The New Dawn“ mehrere Ausgänge bieten, wie die Entwickler unlängst verraten haben. Wie viele Enden es genau geben wird, ist noch geheim. Allerdings wird es sich nicht einfach nur um gute oder schlechte Enden handeln. Vielmehr wird es jede Menge Spielraum für eigene Interpretationen geben.

„Wir wollten die Enden wirklich sorgfältig angehen und es eher wie eine Diskussion gestalten. Es gibt also Argumente dafür und dagegen, sich für das eine oder andere zu entscheiden“, erklärte Lead Writer und Narrative Designer Grzegorz Like.

„Es gibt also Argumente dafür und dagegen, sich für das eine oder andere zu entscheiden. Beim Genre des psychologischen Horrors möchte man nicht einfach mit einem ‚schlechten‘ oder ‚guten‘ Ende arbeiten. Alles muss hier etwas ausgefeilter, nuancierter und zum Nachdenken anregender sein.“

Ein konkreter Release-Termin steht für „Cronos: The New Dawn“ – wie eingangs bereits erwähnt – noch nicht fest. Geplant ist die Veröffentlichung allerdings für den Herbst dieses Jahres für die PS5, Xbox Series X/S un den PC. Wer das Survival-Horrorspiel vorher selbst ausprobieren möchte, hat auf der Gamescom 2025 in Köln am Xbox-Stand die Gelegenheit dazu.