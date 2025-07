Gamescom 2025 ONL: Abendfüllendes Programm – Umfang von Opening Night Live eingegrenzt

Geoff Keighley hat verraten, wie lange er Zuschauer der Gamescom-ONL-Show in diesem Jahr unterhalten möchte. In Aussicht gestellt werden einmal mehr Weltpremieren und Gameplay-Einblicke.

Die Gamescom 2025 rückt näher und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Wie in den Vorjahren wird die Messe in Köln mit Geoff Keighleys Opening Night Live eröffnet, einer großen Show am Vorabend des offiziellen Starts. Auch dieses Jahr dürfen sich Zuschauer wieder auf ein umfangreiches Programm einstellen.

Zwei Stunden Livestream mit Premieren

Geoff Keighley, Produzent und Moderator der Opening Night Live, hat bestätigt, dass die diesjährige Ausgabe erneut zwei Stunden dauern wird – wie schon in den Jahren zuvor. Das Format bietet ausreichend Raum für zahlreiche Spielankündigungen und Weltpremieren. Der Livestream startet am 19. August 2025 um 20 Uhr.

Bereits angekündigt ist die Premiere von “Call of Duty: Black Ops 7”. Erwartet wird unter anderem erstes Gameplay aus der Kampagne. Ebenfalls Teil der Präsentation: die neue Resort-Stadt “Cahaya” aus Kraftons Lebenssimulationsspiel “inZOI”. Die Konsolenversion lässt jedoch weiterhin auf sich warten.

Wie auch 2024 soll die Opening Night Live ein breites Spektrum an Spielen abdecken, angefangen bei großen AAA-Titeln bis hin zu Indie-Projekten. Im vergangenen Jahr wurden über 40 Spiele (teils mit Terminen) vorgestellt, darunter “Borderlands 4”, “Mafia: The Old Country” und “Civilization 7”.

Mitunter kann ein solcher Auftritt recht teuer werden:

Gamescom 2025 nur noch wenige Wochen entfernt

Die Gamescom 2025 findet vom 20. bis 24. August auf dem Gelände der Koelnmesse statt. Neben dem öffentlichen Ausstellungsbereich gibt es erneut einen separaten Business-Bereich, der ausschließlich Fachbesuchern offensteht. Darauf aufbauend können Spieler in den folgenden Tagen mit reichlich Preview-Berichten und Interviews rechnen.

Insgesamt werden Aussteller aus rund 60 Ländern erwartet. Große Publisher wie EA, Capcom, Ubisoft, Nintendo und 2K haben ihre Teilnahme bestätigt. Besonders umfangreich fällt der Xbox-Auftritt aus: Am Stand von Xbox werden über 20 Titel präsentiert, darunter auch eine spielbare Demo zu “Hollow Knight: Silksong”.

Das Messeprogramm von Microsoft Gaming:

Sony Interactive Entertainment hingegen bleibt der Messe (mittlerweile traditionell) fern. Das Unternehmen hat der Gamescom kürzlich eine Absage erteilt.

Wie sieht es bei euch aus? Werdet ihr euch die Gamescom 2025 nicht entgehen lassen? Oder ist euer Interesse (oder eure verfügbare Zeit) eher gering?