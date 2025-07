Hell is Us: Hollow Walker, emotionale Tiefe und Dungeons – Video lässt tief blicken

Hell is Us:

Ein Gameplay-Video zum Action-Adventure “Hell is Us” gewährt neue Einblicke in die Welt, Gegner und Dungeon-Philosophie. Kommentiert wird das Ganze von Art Director Jonathan Jacques-Belletete.

Ein geheimnisvolles Land, unerklärliche Phänomene und eine Erzählweise, die sich bewusst von klassischer Spielerführung distanziert: So bewerben Nacon und Entwickler Rogue Factor das Action-RPG “Hell is Us”. Ein neu veröffentlichtes Gameplay-Video zu den Dungeons sowie ein begleitender Kommentar von Creative Director Jonathan Jacques-Belletête gewähren weitere Einblicke.

Gameplay-Video und Design-Philosophie

Im Mittelpunkt des rund vier Minuten langen Videos steht unter anderem das Spieldesign von “Hell is Us”, das auf sogenannten “Player-Plattering”-Mechaniken basiert. Diese Philosophie setzt auf nicht-lineares Erkunden. Laut Jacques-Belletête sollen Spieler durch aufmerksames Beobachten und Interpretieren der Umgebung ihren eigenen Weg finden.

Die Dungeons von “Hell is Us” sind keine bloße Nebenbeschäftigung, sondern integraler Bestandteil der Handlung, heißt es. Sie dienen nicht nur der Herausforderung, sondern auch dem tieferen Verständnis der Spielwelt Hadea. Hierbei handelt es sich um ein vom Bürgerkrieg zerrissenes Land mit einer komplexen Geschichte. Jeder Dungeon ist laut Entwickler thematisch einzigartig gestaltet und endet in einer konfrontativen Begegnung, die weitere Einblicke in die Hintergrundgeschichte gewährt.

Nachfolgend kann das neuste Video zu den Dungeons von „Hell is Us“ gestartet werden:

Macht euch auf seltsame Gegner gefasst

Ebenfalls vorgestellt werden die sogenannten Hollow Walkers, die zentralen Gegnertypen in “Hell is Us”. Diese Wesen entsprechen keinen klassischen Monsterarchetypen, sondern verkörpern Manifestationen menschlicher Emotionen. Ihre visuelle Gestaltung orientiert sich am Emotionsrad von Robert Plutchik: Umgeben von farbigen Nebelschwaden, den sogenannten Hazes, symbolisieren sie Gefühle wie Trauer, Wut, Schrecken oder Ekstase.

Insgesamt gibt es 27 Gegnervarianten: 15 Hollow Walkers und 12 Hazes. Die fünf Haupttypen der Hollow Walkers existieren jeweils in drei Entwicklungsstufen. Diese Vielfalt soll sich auch in ihrem Verhalten und ihren Mechaniken widerspiegeln.

Ein Beispiel aus dem Trailer zeigt den Fervent, einen Hollow Walker vom Typ Beschützer, der gleichzeitig mit mehreren Hazes verbunden ist. Diese Konstellation markiert das Ende des ersten Aktes und bildet einen erzählerischen Knotenpunkt, bei dem verschiedene Phasen von Trauer spielmechanisch durchlaufen werden.

Die thematische Verknüpfung der Dungeons mit bestimmten Emotionen ist ein weiteres zentrales Element von “Hell is Us”. Die Schauplätze seien absichtlich nicht zeitgenössisch gehalten, obwohl das Spiel in einer modernen Welt angesiedelt ist.

Einige Umgebungen wiederum erfordern ein gewisses Verständnis der Spielüberlieferung, um ihre Rätsel zu lösen. Ein wiederkehrendes Thema lautet: “Geschichte wiederholt sich.” Was ist damit gemeint? „Wenn man diese Artefakte aus vergangenen Zeiten entdeckt, erkennt man, dass sie mit dem aktuellen Geschehen zusammenhängen. Es gibt viel zu entdecken und auszuprobieren“, so Jacques-Belletête.

Mehr zu „Hell is Us“ auf PLAY3.DE:

Wer das Spiel selbst erleben möchte, hat schon bald die Gelegenheit dazu: “Hell is Us” erscheint am 4. September für PlayStation 5, Xbox Series und PC über Steam.