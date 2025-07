Monster Hunter Wilds: Moralisches Verhalten der Gamer „hat mit der Zeit nicht Schritt gehalten“

Was lange Zeit undenkbar erschien, gab es in den vergangenen Jahren, gerade bei großen AAA-Games, immer häufiger: Persönliche Anfeindungen bis hin zu Morddrohungen gegen Entwicklerteams. Zuletzt sah sich unter anderem Capcom nach der Veröffentlichung von „Monster Hunter Wilds“ mit solchen Entwicklungen konfrontiert, was unter anderem zur Absage eines Vortrags in Japan geführt hat.

Kürzlich hat sich selbst die renommierte japanische Zeitung Sankei Shimbun mit dieser Thematik auseinandergesetzt, wie Automaton berichtet. In einem Artikel rückt die zunehmende moralische Verrohung innerhalb der Gaming-Industrie in den Fokus. Unter anderem schreibt die Zeitung: „Stirb“ sowie „Geh auf die Knie“ oder auch „Inkompetenter Abschaum“. Dies sind nur kurze Auszüge aus dem Bericht.

Moralischer Anspruch und die Wirklichkeit gehen weit auseinander

Zu diesem wichtigen Thema hat sich die Sankei Shimbun mit Hideki Yasuda zusammengesetzt, einem Analysten der Gaming-Branche. Dieser gab im Artikel an, es sei schon immer üblich gewesen, „dass einige Fans sich lautstark beschweren, wenn die Qualität eines Spiels nicht ihren Erwartungen entspricht.“ In den letzten Jahren wären einzelne Videospielentwickler jedoch immer mehr zu Zielscheiben geworden.

Dies liegt unter anderem daran, dass Gaming-Unternehmen einzelne Personen im Rahmen von Marketingkampagnen stärker in den Vordergrund gestellt hätten. Hier trifft nun der Anspruch, dass in sozialen Medien ein ähnliches moralisches Verhalten erwartet werden solle wie im realen Leben, auf die Realität im Gaming-Bereich. Dort habe „das Bewusstsein der Nutzer mit dieser Veränderung noch nicht ganz Schritt gehalten.“

Aufgrund dieser Entwicklungen haben sich gleich mehrere bekannte japanische Gaming-Unternehmen dafür eingesetzt, Richtlinien gegen Kundenbelästigung auf den Weg zu bringen. Hierzu zählten zuletzt unter anderem Level-5, Sega und Square Enix. Sega hat zudem erklärt, rechtlich gegen eine Person vorgehen zu wollen, die mehrfach „übermäßige diffamierende und beleidigende Äußerungen“ über einen Mitarbeiter getätigt hat.

Eine besondere Rolle für diese Schritte könnte auch der Brandanschlag auf das renommierte Anime-Studio Kyoto Animation („Violet Evergarden“) am 18. Juli 2019 spielen. Ein 41 Jahre alter Mann hat damals einen Brand gelegt, bei dem 36 Menschen ihr Leben verloren haben. In den Jahren vor dem Anschlag hat das Unternehmen immer wieder Morddrohungen erhalten, die allesamt anonym verfasst worden seien.

Was ist eure Meinung zum Thema Moral im Umgang mit Videospielentwicklern?