Monster Hunter Wilds: Überraschung für Fans – Neue Endgame-Inhalte kommen früher als geplant

Nach einem fulminanten Start Ende Februar und mehr als 8 Millionen verkauften Einheiten in nur drei Tagen, laufen „Monster Hunter Wilds“ mittlerweile die Spieler davon: Titel-Update 2 sorgte Ende Juni zwar für einen kurzzeitigen Aufschwung, doch neben der schlechten Performance auf dem PC kritisiert die Community vor allem den Mangel an Endgame-Inhalten.

Als erste Reaktion nahm sich Capcom das Feedback bereits Anfang Juli zu Herzen und brachte die kampfgehärteten Monster, die zuvor nur befristet gejagt werden konnten, dauerhaft ins Spiel. Und nun haben die Entwickler eine weitere Überraschung für die Fans: Endgame-Inhalte, die eigentlich erst mit dem dritten Titel-Update Ende September veröffentlicht werden sollten, werden vorgezogen.

Neue Endgame-Inhalte auf August vorgezogen

Wie Capcom jetzt in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (via VGC) bekannt gegeben hat, wird das entsprechende Update mit der Versionsnummer 1.021 bereits am 13. August 2025 erscheinen. „Die Erweiterung der Endgame-Inhalte, die ursprünglich erst für das Titel-Update 3 Ende September vorgesehen war, erscheint nun vorzeitig mit dem Update Ver.1.021“, so die Entwickler in ihrer Ankündigung.

Umfangreiche Details zu sämtlichen Inhalten der Aktualisierung sollen „in Kürze“ bekannt gegeben werden. Doch Spieler von „Monster Hunter Wilds“ können sich auf jeden Fall über folgende Dinge freuen:

Neuer Quest-Schwierigkeitsgrad

Neues Belohnungssystem für die oben genannten Quests, das Talismane mit zufälligen Skill-Kombinationen umfasst

Anpassungen des Waffen-Balancings (werden mehr Waffen abdecken als ursprünglich geplant)

Weitere Verbesserungen und Anpassungen

Das umfangreiche Titel-Update 3, das wie gewohnt auch neue Monster sowie weitere Verbesserungen und Anpassungen mit sich bringen wird, erscheint wie ursprünglich geplant Ende September. Ein genaues Datum steht bislang noch aus. Titel-Update 4, das „Monster Hunter Wilds“ erneut um weitere Kreaturen und mehr anspruchsvollere Jagden erweitern soll, ist außerdem für den diesjährigen Winter angesetzt.

Währenddessen findet in „Monster Hunter Wilds“ bereits seit dem 23. Juli das neueste Event namens „Fest der Eintracht: Feuerfest“ statt. Noch bis zum 6. August können sich Spieler auf eine Reihe neue Aufgaben, Boni und spezieller Items freuen. Zudem wurde die Große Stätte passend zur Festivität geschmückt.

„Monster Hunter Wilds“ ist seit dem 28. Februar 2025 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich.