Nintendo Direct: Neue Show angekündigt – schlechte Nachrichten für First-Party-Fans?

Vor wenigen Tagen erst gab es Gerüchte darüber, dass Nintendo noch in diesem Monat eine neue Direct-Veranstaltung ausstrahlt. Mehrere Quellen wollen dabei erfahren haben, dass die Japaner eine Show mit kommenden Neuerungen sowohl für die ursprünglich 2017 veröffentlichte Switch als auch für die neue Nintendo Switch 2 plane.

Nun hat Nintendo die Übertragung bestätigt. Bereits am Donnerstag, den 31. Juli, um 15 Uhr deutscher Zeit können die Fans den Neuerungen für Nintendos Konsolen zuschauen. Auf Firtst-Party-Titel von Nintendo selbst müssen die Spieler dabei aber anscheinend verzichten.

Neues Direct stellt Publishing Partner in den Mittelpunkt

Wie das Unternehmen in den Sozialen Medien mitteilte, handelt es sich bei der kommenden Übertragung um einen Partner-Showcase. Rund 25 Minuten lang sollen die Spieler erfahren, welche Titel von Third-Party-Studios in den kommenden Monaten für die Nintendo Switch sowie die Nintendo Switch 2 erscheinen. Die Übertragung kann über Nintendos YouTube- und Twitch-Kanäle verfolgt werden.

Erwartet werden unter anderem Neuigkeiten zu „Professor Layton and the New World of Steam“ von Level 5. Das Spiel wurde bereits bei einer Nintendo Direct in 2023 angekündigt. Ebenfalls hoffen Fans aus neues Bildmaterial zu „Hollow Knight: Silksong“, das bei der Vorstellung der Nintendo Switch 2 nur wenige Sekunden zu sehen war.

Darüber hinaus könnte bei dem Partner-Showcase auch die „Elden Ring: Tarnished Edition“ für die Switch 2 gezeigt werden. Die Sonderedition wurde schon im April für Nintendos Konsole angekündigt. Wann sie erscheint ist bis jetzt aber noch nicht bekannt.

Auch das kommende „Borderlands 4“ könnte bei der Übertragung dabei sein. Vor wenigen Tagen erst erklärte Gearbox, dass das Action-Spiel am 3. Oktober 2025 für die Nintendo Switch 2 erscheinen soll. Allerdings müssen die Nutzer bei der Performance des Shooters Abstriche machen.

Absage für Nintendos eigene Titel?

Mit der Ankündigung des Partner-Showcase scheint Nintendo den letzten Gerüchten eine Absage zu erteilen. Denn zuletzt wurde gemunkelt, dass es womöglich Neuigkeiten zu Nintendos eigenen Titeln „Metroid Prime 4: Beyond“ und „Hyrule Warriors: Age of Imprisonment“ geben könnte.

Beide Titel hatten kürzlich erst eine Alterseinstufung erhalten und sollen zudem noch in diesem Jahr erscheinen. Daneben gab es Gerüchte zu neuen Inhalten für das Rennspiel „Mario Kart World“.

Vor wenigen Tagen berichteten sowohl der Leaker und Insider „NateTheHate“ als auch Christopher Dring von TheGameBusiness über ein mögliches Nintendo Direct. „Klingt, als würde das Nintendo Direct nächste Woche ein großes Ereignis werden“, so Dring.

Quelle: Eurogamer, Polygon