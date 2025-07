The Last of Us Part 2: Jagd nach „Ultrarealismus verlangsamt alles“, so Ex-Naughty-Dog-Künstler

The Last of Us Part 2:

Es sind Fragen, die bereits seit vielen Jahren hitzig unter Spielerinnen und Spielern diskutiert wird: Sollten Games realistisch aussehen oder sollten sie lieber einen klar stilisierten Look nutzen? Sowohl Konsolen als auch PCs werden immer leistungsfähiger, was sich meist speziell an der Grafik ausmachen lässt. Werfen wir einen Blick zurück, sind es jedoch oft gerade diese Spiele, an denen der Zahn der Zeit besonders nagt.

Darüber hinaus hat dieses Streben nach Realismus ebenfalls einen nicht übersehbaren Einfluss auf die Entwicklungszeiten der Titel selbst. Während früher neue Ableger einer Reihe oftmals noch jährlich oder alle zwei Jahre erschienen sind, müssen wir uns inzwischen fünf, sieben oder bis zu zehn Jahre gedulden. Deshalb gestand jüngst auch ein einstiger Naughty-Dog-Künstler, Ultrarealismus würde „alles verlangsamen“.

„Ultrarealismus ruiniert Gaming“

Stein des Anstoßes war ein Tweet auf der Plattform X, in dem ein User geschrieben hatte, „Ultrarealismus und AAA-Budgets“ hätten Gaming „so ziemlich ruiniert“ (via DualShockers). Deshalb müssten sich Fans inzwischen mehrere Jahre in Geduld üben, ehe ein neuer Teil eines Franchise erscheint und auch Experimente würden Studios nicht mehr wagen, da ein Fehlschlag das Aus für eine Firma bedeuten könnte.

Mit @TheCartelDel hat sich hierzu auch ein Künstler geäußert, der in den vergangenen Jahren unter anderem für Naughty Dog („The Last of Us Part 2 Remastered“), Respawn Entertainment („Star Wars Jedi: Survivor“) und Warner Bros. Games („Suicide Squad: Kill the Justice League“) gearbeitet hat. In seiner Antwort stimmt er den Beschwerden zu: „Ultrarealismus verlangsamt alles – LODs, Iterationszeit, Anforderungen an benutzerdefinierte Shader.“

Des Weiteren sei ein enormer Aufwand erforderlich, die Charaktere in einem Spiel wie etwa „The Last of Us Part 2“ sich realistisch bewegen zu lassen. Nicht selten wären hierfür gleich mehrere Dutzend Animationen erforderlich. Dies sei mit enormen Kraftanstrengungen für die Entwickler verbunden. Hierauf geht Naughty Dog unter anderem in der Dokumentation „Grounded II: Making The Last of Us Part II“ genauer ein.

Mögliche Antworten auf der Jagd nach „Ultrarealismus“ wären laut Del die vielfältige Unreal Engine 5 sowie „kleinere Teams mit höherer Effizienz“. Ein Modell, mit dem das französische RPG „Clair Obscur: Expedition 33“ einen enormen Erfolg feiern konnte. Nicht nur das, selbst eine Branchengröße wie Hideo Kojima („Death Stranding“-Reihe) hat sich positiv über die Größe des verantwortlichen Entwicklerteams geäußert.

Was ist eure Meinung zu „Ultrarealismus“ in Games? Wollt ihr mehr davon sehen oder wünscht ihr euch eine andere Richtung?