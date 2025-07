Xbox-Spiele auf PS5: 60 Prozent der Top 10 – Microsofts Dominanz ist überwältigend

Auf dem Konsolenmarkt findet seit dem vergangenen Jahr eine tiefgreifende Verschiebung statt. Aus den einstigen Rivalen Sony und Microsoft sind gewissermaßen Partner geworden. Der Xbox-Hersteller bringt unter dem Label Microsoft Gaming immer mehr der Spiele auf die PS5 und findet dort ein zahlungskräftiges Publikum. Auch Sony profitiert davon. Die aktuellen Verkaufscharts zeigen deutlich, warum Microsoft diesen Kurs verfolgt.

Auch die PS5 ist eine Xbox

Die neuesten Daten von Circana, die digitale und physische Verkäufe in den USA zwischen dem 6. April und dem 5. Juli 2025 erfassen, offenbaren eine bemerkenswerte Situation: Sechs der zehn meistverkauften PS5-Spiele stammen von Microsoft. Darunter sind Titel wie „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ und „Call of Duty: Black Ops 6“.

Angeführt werden die Charts von „Forza Horizon 5“, das damit als bislang erfolgreichster PS5-Release des Jahres gilt. Laut unbestätigten Berichten wurden auf der Sony-Konsole seit dem Launch in diesem Jahr über drei Millionen Exemplare verkauft. Ebenfalls unter den Top 10: „DOOM: The Dark Ages“ und „Indiana Jones und der Große Kreis“ – aufgrund der Übernahme von Bethesda ebenfalls Microsoft-Titel.

Auch „Minecraft“ trägt zur breiten Microsoft-Präsenz unter den Bestsellern bei. Einziger Sony-Vertreter in den Top 5 ist „MLB: The Show 25“, allerdings mit sinkender Tendenz.

US-Charts (physisch, digital) vom 6. April bis 5. Juli 2025:

(NEW) Forza Horizon 5 – Microsoft (NEW) The Elder Scrolls 4: Oblivion: Remastered – Microsoft (2) MLB: The Show 25 – Sony (4) Call of Duty: Black Ops 6 – Microsoft (NEW) Doom: The Dark Ages – Microsoft (NEW) Indiana Jones and the Great Circle – Microsoft (13) Minecraft – Microsoft (3) Assassin’s Creed: Shadows – Ubisoft (12) Grand Theft Auto 5 – Take-Two Interactive (5) WWE 2K25 – Take-Two Interactive

Strategiewechsel bei Xbox – Fokus auf Umsätze statt Exklusivität

Bei Microsofts Dominanz in den PS5-Charts ist es erwähnenswert, dass die meisten Spiele von Studios stammen, die erst mit milliardenschweren Übernahmen in den Besitz der Redmonder wanderten. An der aktuellen Situation ändert das freilich nichts.

Und statt wie früher auf Plattform-Exklusivität zu setzen, bringt Microsoft weiterhin eigene Titel auf Konkurrenzsysteme. Immerhin sei nahezu jede andere Plattform eine Xbox. Bereits angekündigt sind unter anderem „Gears of War: Reloaded“ und „Senua’s Saga: Hellblade 2“. Auch PS5-Versionen von „Starfield“ und „Halo“ stehen Insidern zufolge zur Diskussion.

Laut Circana-Analyst Mat Piscatella spiegelt sich in Microsofts Strategie eine neue Dynamik des Konsolenmarkts wider. In einem Beitrag auf BlueSky sprach er von einem durchschlagenden Erfolg der Xbox-Spiele auf PlayStation. „Wilde Zeiten auf dem Konsolenmarkt dieser Tage. Stellt euch vor, ihr würdet diese Liste 2015 jemandem zeigen“, so Piscatella.

Auch Sony scheint sich den veränderten Marktbedingungen nicht zu verschließen. Mit „Helldivers 2“ wurde kürzlich ein PlayStation-Titel für Xbox Series X/S angekündigt. Eine interne Stellenausschreibung heizte zudem Spekulationen über weitere Portierungen an. Konkrete Ankündigungen stehen bislang aus.

Während Microsoft mittlerweile einen erheblichen Teil der Umsätze über andere Plattformen generiert, bleibt die Zukunft der eigenen Hardware offen. Zwar wurde in diesem Jahr eine Partnerschaft mit AMD bekanntgegeben, aus der neue Konsolen, Handhelds und PCs hervorgehen sollen. Ob dies auf einen klassischen Konsolenzyklus hinausläuft, ist unklar.