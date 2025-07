Battlefield 6: Großer Multiplayer-Reveal ab 20.30 Uhr hier live im Stream verfolgen

Nachdem Electronic Arts vor einer Woche bereits den ersten Trailer zu „Battlefield 6“ veröffentlicht hatte, der einen Vorgeschmack auf den kommenden Shooter gewährte, steht am heutigen Donnerstagabend, dem 31. Juli 2025, die große Enthüllung des Multiplayer-Modus bevor.

Der Multiplayer-Reveal von „Battlefield 6“ startet um 20:30 Uhr unserer Zeit und wird von den Verantwortlichen live via YouTube und Twitch übertragen. Damit ihr von der Enthüllung auch nichts verpasst, haben wir den passenden Stream nachfolgend für euch eingebunden. So könnt ihr euch das Event bequem anschauen und gerne in den Kommentaren diskutieren.

Was wird präsentiert?

Im Fokus des Reveals steht der Mehrspieler-Part von „Battlefield 6“: Zuschauer können sich auf erstes offizielles Gameplay freuen, während die Entwickler auch einen detaillierten Deep-Dive präsentieren werden, der durch sämtliche Aspekte des Spiels führen wird. Unter anderem wird es alle wichtigen Informationen zu den Maps, Spielmodi, Klassen und Fahrzeugen geben.

Darüber hinaus versprechen die Verantwortlichen auch ein paar Überraschungen, während insgesamt mehr als 3 Stunden Gameplay aus dem „Battlefield 6“-Multiplayer gezeigt werden sollen. Daran beteiligt sind über 400 verschiedene Content Creator (via Battlefield Bulletin).

Im Vorfeld wurde übrigens schon erste Szenen aus dem Multiplayer-Trailer geleakt, der am heutigen Abend dann auch in voller Länge Premiere feiern dürfte. Darüber hinaus sind in den vergangenen Tagen auch schon die Skins und die Karten durchgesickert. Im Netz tauchte außerdem auch schon eine Nachbildung der Battle-Royale-Map, die auf entsprechenden Datenfunden basieren soll.

Open-Beta und Release

Im Rahmen des heutigen Events dürften auch alle Details zur bereits angekündigten Open-Beta bekannt gegeben bzw. bestätigt werden. Denn auch in diesem Fall sind die wichtigsten Daten bereits durchgesickert: Demnach soll die Testphase in drei Abschnitten stattfinden, wobei die erste wahrscheinlich nur für Vorbesteller von „Battlefield 6“ oder über Twitch-Drops zugänglich sein wird:

7. & 8. August : Geschlossene Beta

: Geschlossene Beta 9. & 10. August : Erste offene Beta

: Erste offene Beta 14. bis 17. August: Zweite offene Beta

Auch der Release-Termin von „Battlefield 6“ dürfte im Zuge des Reveals offiziell gemacht werden. Der bekannte Leaker Bilbill-kun hatte das Veröffentlichungsdatum bereits in der vergangenen Woche enthüllt – zwischenzeitlich tauchte es auch auf der offiziellen Webseite auf. Demnach erscheint „Battlefield 6“ am 10. Oktober 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC.

Der Shooter wird dabei in zwei Versionen erhältlich sein: Die Standard Edition kostet 69,99 Euro für den PC und 79,99 Euro für Konsolen. Die sogenannte Phantom Edition wird für 99,99 Euro beziehungsweise 109,99 Euro angeboten. Ein Upgrade ist zudem für 29,99 Euro möglich. Zu den genauen Inhalten der Editionen gibt es noch keine Details, einen Early Access soll es jedoch nicht geben. Der Start der Vorbestellungen wird für heute Abend erwartet.