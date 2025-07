Battlefield 6: Leak bestätigt Termin des Shooters – Erste Szenen aus dem Multiplayer-Trailer

Nachdem uns die Entwickler von DICE in der vergangenen Woche einen ersten Blick auf die Kampagne von „Battlefield 6“ ermöglicht haben, folgt heute die Enthüllung des Multiplayers.

Im Vorfeld der Multiplayer-Präsentation kam es zu einem weiteren Leak, der nicht nur erste Szenen aus dem offiziellen Multiplayer-Trailer von „Battlefield 6“ zeigt, sondern auch den Releasetermin des Shooters bestätigt: den 10. Oktober 2025. Überraschend kommt dieses Datum nicht.

Nachdem der bekannte Insider „Billbil-kun“ den Releasetermin geleakt hatte, tauchten auf der offiziellen Website von EA kurze Zeit später rechtliche Dokumente auf, die die Veröffentlichung am 10. Oktober 2025 bestätigten.

Leaks liefern Details zum Multiplayer

Der vorab enthüllte Releaetermin reiht sich nahtlos in die Leaks der vergangenen Tagen ein, die uns weitere Details zum Multiplayer von „Battlefield 6“ lieferten. Unter anderem brachten Dataminer Informationen zum neuen Battle-Royal-Modus in Erfahrung und lieferten uns zudem eine Übersicht über die enthaltenen Multiplayer-Maps.

Auch ein Termin für die offene Beta erreichte uns kürzlich. Wie der gute vernetzte Industrie-Insider Tom Henderson berichtete, startet diese am 4. August 2025.

Ein Termin, den EA und DICE wohl im Rahmen der heutigen Multiplayer-Enthüllung offiziell verkünden dürften. Wie wir bereits wissen, erhalten interessierte Spieler in der offenen Beta Zugriff auf zwei unterschiedliche Playlists. In der ersten kommt das neue Klassensystem zum Einsatz, das sämtlichen Klassen den Zugriff auf alle Waffen einräumt.

Da dieses System vor allem unter „Battlefield“-Veteranen schnell für Kritik sorgte, setzt die zweite Playlist auf ein klassisches System, in dem ausgewählte Waffen an die jeweiligen Klassen gebunden sind.

Feedback der Spieler führte zu dem System

Wie die Entwickler von DICE betonten, sorgte das Feedback der Spieler dafür, dass sie das Klassensystem überdachten und sich dazu entscheiden, den Spielern die Wahl zu lassen, wie sie die Klassen und die ihnen zur Verfügung stehenden Waffen handhaben möchten.

„Der Ball liegt nicht in der Hand einer Seite. Es schadet nicht, zuzuhören, zu antworten und Dinge im Gespräch zu klären, wenn wir dazu in der Lage sind“, so die Verantwortlichen.

In der offenen Beta erhält die Community daher erstmals die Möglichkeit, die beiden unterschiedlichen Playlists beziehungsweise Versionen der Klassensysteme selbst in Augenschein zu nehmen.

„Battlefield 6“ befindet sich für PC, PS5 und Xbox Series X/S in Entwicklung.