Bis zu 90 Prozent Rabatt: PS5- und PS4-Sommerangebote im PSN deutlich erweitert

Im PlayStation-Store läuft derzeit ein großer Sale mit Rabatten auf zahlreiche PS5- und PS4-Spiele. Hierbei handelt es sich um die Sommerangebote, die in dieser Woche deutlich erweitert wurden.

Sony hat den großen Sommer-Sale im PlayStation-Store erweitert. Hunderte Spiele für PS4 und PS5 kamen hinzu, darunter viele namhafte Titel. Bis zu 90 Prozent Rabatt sind drin.

Zu den neuen Angeboten im PlayStation-Store gehört unter anderem „Dragon’s Dogma 2“, das deutlich im Preis gesenkt wurde. Statt der regulären 74,99 Euro werden für das Capcom-Rollenspiel nur noch 29,99 Euro fällig, was einem Nachlass von 60 Prozent entspricht – wie schon beim vorherigen Sale.

Auch „Assassin’s Creed Mirage“ ist mit 19,99 Euro um 60 Prozent reduziert. Es ist ebenfalls ein wiederkehrendes Angebot. Ebenso zählt „Sherlock Holmes The Awakened“ mit einem Rabatt von 85 Prozent und einem Preis von 5,99 Euro zu den Angeboten des Sales.

Final Fantasy 7 Rebirth, VR und mehr

Wer VR-Spiele sucht, wird mit „Vertigo 2“ fündig, das von 29,99 auf 11,99 Euro gesenkt wurde – ein Preisnachlass von 60 Prozent. Ähnlich stark ist der Rabatt bei „Brothers: A Tale of Two Sons Remake“, das für 7,99 Euro erhältlich ist. „The Entropy Centre“ fällt im Rahmen des Sales auf nur 6,24 Euro und ist damit 75 Prozent günstiger.

Ein weiteres Highlight ist die „The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition“, die aktuell für 14,99 Euro angeboten wird und auf den Release des Sequels einstimmt. Auch „Like a Dragon: Ishin!“ wurde stark reduziert und kostet derzeit nur 11,99 Euro.

Günstiger zu haben ist zudem „Final Fantasy 7 Rebirth“, das mit einem Rabatt von 40 Prozent aktuell für 47,99 Euro im Angebot ist. „Under The Waves“ wurde um 70 Prozent reduziert und ist für 10,49 Euro erhältlich.

Eine Auswahl aus dem neusten Sale in der Übersicht:

Grounded : 19,99 Euro (-50%)

: 19,99 Euro (-50%) Angry Birds VR: Isle of Pigs : 9,99 Euro (-50%)

: 9,99 Euro (-50%) Freedom Planet 2 : 14,99 Euro (-40%)

: 14,99 Euro (-40%) Madison VR : 24,49 Euro (-30%)

: 24,49 Euro (-30%) Earth Defense Force: World Brothers 2 : 24,99 Euro (-50%)

: 24,99 Euro (-50%) Arizona Sunshine 2 : 21,99 Euro (-45%)

: 21,99 Euro (-45%) Bud Spencer Terence Hill Slaps And Beans 2 : 11,99 Euro (-40%)

: 11,99 Euro (-40%) Vertigo 2 : 11,99 Euro (-60%)

: 11,99 Euro (-60%) Withering Rooms : 11,49 Euro (-54%)

: 11,49 Euro (-54%) Die Schlümpfe Abenteuer Im Traumland : 27,99 Euro (-30%)

: 27,99 Euro (-30%) Shadow Of The Ninja Reborn : 13,99 Euro (-30%)

: 13,99 Euro (-30%) Another Crab’s Treasure : 17,99 Euro (-40%)

: 17,99 Euro (-40%) Everspace 2 : 14,99 Euro (-70%)

: 14,99 Euro (-70%) VR Skater : 10,49 Euro (-70%)

: 10,49 Euro (-70%) Brothers: A Tale Of Two Sons Remake : 7,99 Euro (-60%)

: 7,99 Euro (-60%) Goodbye Volcano High : 12,49 Euro (-50%)

: 12,49 Euro (-50%) Contra: Operation Galuga : 23,99 Euro (-40%)

: 23,99 Euro (-40%) Beyond Good Evil 20Th Anniversary Edition : 11,99 Euro (-40%)

: 11,99 Euro (-40%) Under Night In-Birth 2 Sys:Celes : 24,99 Euro (-50%)

: 24,99 Euro (-50%) Assassin’s Creed Mirage : 19,99 Euro (-60%)

: 19,99 Euro (-60%) The Last Faith : 14,84 Euro (-45%)

: 14,84 Euro (-45%) Madison : 20,99 Euro (-40%)

: 20,99 Euro (-40%) Let’s Sing Abba : 23,99 Euro (-40%)

: 23,99 Euro (-40%) The Entropy Centre : 6,24 Euro (-75%)

: 6,24 Euro (-75%) Unplugged Air Guitar : 7,99 Euro (-60%)

: 7,99 Euro (-60%) Arcade Spirits: The New Challengers : 4,99 Euro (-75%)

: 4,99 Euro (-75%) Story Of Seasons: A Wonderful Life : 15,99 Euro (-60%)

: 15,99 Euro (-60%) The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition : 14,99 Euro (-75%)

: 14,99 Euro (-75%) Ad Infinitum : 5,99 Euro (-80%)

: 5,99 Euro (-80%) Moving Out 2 Deluxe Edition : 16,49 Euro (-50%)

: 16,49 Euro (-50%) Klonoa Phantasy Reverie Series : 12,49 Euro (-75%)

: 12,49 Euro (-75%) Final Fantasy 7 Rebirth : 47,99 Euro (-40%)

: 47,99 Euro (-40%) Like A Dragon: Ishin : 11,99 Euro (-80%)

: 11,99 Euro (-80%) We Are O fk: 9,99 Euro (-50%)

fk: 9,99 Euro (-50%) Flintlock: The Siege Of Dawn : 9,99 Euro (-75%)

: 9,99 Euro (-75%) River City Girls 2 : 19,99 Euro (-50%)

: 19,99 Euro (-50%) Gord : 8,74 Euro (-75%)

: 8,74 Euro (-75%) Miasma Chronicles : 13,99 Euro (-60%)

: 13,99 Euro (-60%) Prince Of Persia The Lost Crown : 15,99 Euro (-60%)

: 15,99 Euro (-60%) Gal Guardians: Demon Purge : 9,99 Euro (-60%)

: 9,99 Euro (-60%) Dragon’s Dogma 2 : 29,99 Euro (-60%)

: 29,99 Euro (-60%) Persona 5 Tactica : 17,99 Euro (-70%)

: 17,99 Euro (-70%) Demeo : 19,99 Euro (-50%)

: 19,99 Euro (-50%) Killer Frequency : 7,49 Euro (-70%)

: 7,49 Euro (-70%) Evotinction : 8,99 Euro (-70%)

: 8,99 Euro (-70%) Dredge The Pale Reach : 4,49 Euro (-25%)

: 4,49 Euro (-25%) Creed: Rise To Glory Championship Edition : 15,99 Euro (-60%)

: 15,99 Euro (-60%) The Knight Witch : 4,99 Euro (-75%)

: 4,99 Euro (-75%) Sherlock Holmes The Awakened : 5,99 Euro (-85%)

: 5,99 Euro (-85%) Cities: VR Enhanced Edition : 11,99 Euro (-60%)

: 11,99 Euro (-60%) Under The Waves : 10,49 Euro (-70%)

: 10,49 Euro (-70%) Rollerdrome : 7,49 Euro (-75%)

: 7,49 Euro (-75%) Ultros : 9,99 Euro (-60%)

: 9,99 Euro (-60%) Beyond A Steel Sky : 2,99 Euro (-85%)

: 2,99 Euro (-85%) Eiyuden Chronicle: Rising : 3,74 Euro (-75%)

: 3,74 Euro (-75%) Clash: Artifacts Of Chaos : 4,99 Euro (-75%)

: 4,99 Euro (-75%) Tribes Of Midgard : 4,99 Euro (-75%)

: 4,99 Euro (-75%) Riders Republic : 9,99 Euro (-75%)

: 9,99 Euro (-75%) Nobody Saves The World : 8,74 Euro (-65%)

: 8,74 Euro (-65%) Forspoken: In Tanta We Trust : 3,74 Euro (-70%)

: 3,74 Euro (-70%) The Pedestrian : 4,79 Euro (-70%)

: 4,79 Euro (-70%) The Jackbox Party Pack 7 : 17,99 Euro (-40%)

: 17,99 Euro (-40%) Chorus : 4,99 Euro (-80%)

: 4,99 Euro (-80%) Horizon Forbidden West : 39,59 Euro (-34%)

: 39,59 Euro (-34%) Sd Gundam Battle Alliance : 17,99 Euro (-70%)

: 17,99 Euro (-70%) Trigger Witch : 5,99 Euro (-60%)

: 5,99 Euro (-60%) Crusader Kings 3: 19,99 Euro (-60%)

3: 19,99 Euro (-60%) Chef Life : 7,99 Euro (-80%)

: 7,99 Euro (-80%) UFC 5 Ultimate Edition : 38,49 Euro (-65%)

: 38,49 Euro (-65%) Evil West : 17,99 Euro (-70%)

: 17,99 Euro (-70%) Final Fantasy 16 : 35,99 Euro (-40%)

: 35,99 Euro (-40%) The Texas Chain Saw Massacre: 10,99 Euro (-45%)

Das war längst nicht alles: Im PlayStation-Store wird der gesamte Summer-Sale samt der hinzugekommenen Angebote vollständig aufgelistet.

Wer sich ausschließlich mit PS-Plus-Spielen beschäftigen möchte, kommt ebenfalls nicht zu kurz. Am vergangenen Dienstag wurden die August-Neuzugänge für PS Plus Essential enthüllt. Die Freischaltung erfolgt am kommenden Mittwoch.