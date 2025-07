Blade: Arbeiten am MCU-Vampirfilm wurden nicht eingestellt, aber …

Bereits 2019 kündigte Marvel einen neuen „Blade“-Film an, in dem Oscar-Preisträger Mahershala Ali in die Rolle des Daywalkers schlüpfen und als Teil des MCU Jagd auf Vampire machen soll. Doch die Produktion war bislang von Rückschlägen geprägt. Nun gibt es gute, aber auch schlechte Nachrichten.

Zwischen 1998 und 2005 machte Wesley Snipes als Eric Brooks, besser bekannt als halb menschlicher, halb vampirischer Daywalker, in drei „Blade“-Filmen Jagd auf die blutsaugenden Untoten. Im Anschluss ruhte der Vampirjäger, doch 2019 kündigte Marvel ein Comeback in Form eines Reboots an, in dem der zweifache Oscarpreisträger Mahershala Ali die Hauptrolle übernehmen soll.

Allerdings verliefen die Arbeiten am Projekt alles andere als reibungslos und so kam es zu mehreren Drehbuchänderungen und auch Regisseurwechseln. Und nachdem die Kino-Premiere zuletzt für den 7. November 2025 angesetzt war, kam es im vergangenen Jahr zu einer weiteren Verzögerung. Ein neuer Termin wurde nicht genannt.

Aus diesem Grund befürchteten die Fans, dass der neue „Blade“ womöglich auf Eis oder sogar eingestampft wurde. Doch nun gibt es gute Neuigkeiten – aber auch schlechte.

Blade noch in der Entwicklung – aber Eile besteht nicht

Die gute Nachricht zuerst: Wie Collider jetzt berichtet, befindet sich „Blade“ laut den neuesten Informationen von Variety nach wie vor in der Entwicklung – zumindest technisch gesehen. Die schlechte Nachricht lautet nämlich, dass die Verantwortlichen bei Marvel offenbar keinen allzu großen Druck verspüren, dem Daywalker schnellstmöglich zu einem Comeback auf der Leinwand zu verhelfen.

Insidern zufolge verspüren die Marvel Studios mit Blick auf „Blade“ nämlich „kein Gefühl der Dringlichkeit“. Stattdessen habe man die eigenen Prioritäten neu geordnet und lege diese jetzt auf andere Franchises. Derzeit hat man alle Hände voll mit „Avengers: Doomsday“ sowie „Secret Wars“ und auch der Neuauflage von „X-Men“ zu tun.

Darüber hinaus befindet sich auch „Black Panther 3“ bereits aktiv in der Entwicklung. Und auch in diesem Fall dürfte die Produktion wahrscheinlich beginnen, bevor für „Blade“ überhaupt das Drehbuch finalisiert wurde.

Blade hat bereits vier Drehbücher verschlungen

Doch trotz der Produktionsverzögerungen bei „Blade“ scheint bei Marvel gute Laune zu herrschen: Erst kürzlich scherzte Marvel-Chef Kevin Feige bei einem Treffen mit der Presse und enthüllte, dass das Projekt bereits vier verschiedene Drehbuch-Iterationen verschlungen habe: zwei in der Vergangenheit und zwei in der Gegenwart.

Eines der verworfenen Drehbücher sah sogar vor, den Reboot von „Blade“ während der Prohibitionszeit anzusiedeln. Und in diesem Fall fanden wenigstens die entworfenen Kostüme Verwendung: nämlich für den erfolgreichen Vampirfilm „Blood & Sinners“ von Regisseur Ryan Coogler.

Mittlerweile ist der Plan jedoch, die Handlung von „Blade“ in der modernen Zeit zu verankern. Weitere Informationen gibt es bislang jedoch nicht – abgesehen von der Tatsache, dass Mahershala Ali auch weiterhin für die Hauptrolle vorgesehen ist. Dass „Blade“ aber noch nicht begraben wurde, dürfte wenigstens ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Fans sein.