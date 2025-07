Clair Obscure Expedition 33: Verso-Sprecher feiert rundenbasierte RPGs und nennt seine Favoriten

Neben der emotionalen Geschichte und den spannend geschriebenen Charakteren wurde das Rollenspiel „Clair Obscure: Expedition 33“ vor allem für sein interaktives, rundenbasiertes Kampfsystem gelobt.

In einem Punkt ging Ben Starr, der im Spiel als Verso zu hören ist und zuletzt in „Final Fantasy 16“ in der Rolle des Protagonisten Clive Rosfield zu sehen war, das positive Feedback jedoch etwas zu weit. In einigen Reviews war nämlich die Rede davon, dass „Clair Obscure: Expedition 33“ das Genre der rundenbasierten Rollenspiele wiederbelebt habe.

Diese Einschätzung teilt Starr laut eigenen Aussagen nicht und verwies in einem Interview mit Destin auf andere erfolgreiche Rollenspiele, die ebenfalls mit unterhaltsamen, rundenbasierten Kampfsystemen überzeugten.

Synchronsprecher nennt seine aktuellen Favoriten

„Ich habe so ein Glück, dass ich in einem Videospiel mitwirken darf, das ein Kampfsystem feiert, das lebendig und quicklebendig ist“, sagte Starr zum Kampfsystem von „Clair Obscure: Expedition 33“. „Es hat die rundenbasierten Kämpfe zwar nicht zurückgebracht, aber ich freue mich, dass die Leute sie durch dieses Spiel wiederentdecken.“

Anschließend sprach der Sprecher von Verso über seine aktuellen Favoriten, die sich Fans von rundenbasierten Rollenspielen seiner Meinung definitiv nicht entgehen lassen sollten: Square Enix‘ „Octopath Traveler 2“ und „Chained Echoes“, ein Rollenspiel im klassischen 16bit-Stil.

„Wenn ihr gerade Expedition 33 feiert, dann spielt unbedingt Chained Echoes. Das ist ein wunderschönes Rollenspiel mit einem atemberaubenden 2D-Artstyle“, sagte Starr über das RPG. „Es ist wirklich, wirklich schön. Und natürlich Octopath Traveler 2. Das liebe ich.“

„Wenn ihr rundenbasiertes Kämpfen gerade zum ersten Mal für euch entdeckt und die Feinheiten dieses Systems versteht – wie es komplexe Kampfszenarien ermöglichen kann –, dann gibt es da draußen eine wirklich reiche Auswahl an Spielen, die erst kürzlich erschienen sind und genau das bieten können“, führte Starr weiter aus.

Spieler sollen sich auf Kunststile der Spiele einlassen

Weil sich „Octopath Traveler 2“ und „Chained Echoes“ mit ihrem Grafikstil klar von anderen Rollenspielen unterscheiden, ermutigt Starr die Spieler, sich offen auf den jeweiligen Artstyle einzulassen. Andernfalls würden Rollenspielfans seiner Meinung nämlich Gefahr laufen, gleich zwei Highlights des Genres zu verpassen.

„Und glaubt mir, es gibt einige großartige rundenbasierte Kampfsysteme. Eines davon ist Chained Echoes“, betonte Starr. „Es ist brillant. Und wenn man erst einmal den Dreh raus hat, ist es faszinierend. Es erzählt eine unglaubliche Geschichte, die genauso herzzerreißend ist. Dasselbe gilt für Octopath Traveler 2.“

„Clair Obscure: Expedition 33“ erschien im April für PS5, Xbox Series X/S sowie den PC und zählt mit einem Metascore von 93 Punkten zu den besten Rollenspielen der vergangenen Jahre. Auch kommerziell durften sich die Entwickler von Sandfall Interactive über einen beeindruckenden Erfolg freuen.

Passend zum Namen des Rollenspiels verkaufte sich „Clair Obscure: Expedition 33“ in den ersten 33 Tagen mehr als 3,3 Millionen Mal – und das trotz der Veröffentlichung im Xbox- und PC Game Pass.