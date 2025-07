Cronos The New Dawn: Leak enthüllt Release-Termin und alle Erfolge – UPDATE

Cronos The New Dawn:

Der Release-Termin von „Cronos: The New Dawn“ wurde bislang noch nicht offiziell bekannt gegeben. Bislang ist lediglich bekannt, dass Bloober Teams neues Horrorspiel in diesem Herbst erscheinen soll. Doch im Xbox Store wurde jetzt ein mögliches Veröffentlichungsdatum entdeckt, während auch alle Erfolge bereits geleakt wurden.

Update: Im Rahmen der heutigen Nintendo Direct wurde „Cronos: The New Dawn“ auch für die Switch 2 angekündigt, während der Release-Termin ebenfalls bestätigt wurde. Demnach wird das neue Horror-Spektakel von Bloober Team tatsächlich am 5. September 2025 erscheinen.

Originalmeldung: Die Horror-Experten von Bloober Team, die im letzten Jahr für Konami das erfolgreiche Remake von „Silent Hill 2“ abgeliefert haben, werkeln mit „Cronos: The New Dawn“ derzeit an einer brandneuen IP. Den Entwicklern zufolge können sich die Spieler auf einen „Liebesbrief an den Survival-Horror“ freuen.

Bislang ist allerdings noch nicht bekannt, wann das Spiel erscheinen soll. Fest steht nur, dass die Veröffentlichung für den diesjährigen Herbst geplant ist. Doch nun hat ein Leak den vermeintlichen Release-Termin von „Cronos: The New Dawn“ enthüllt, ebenso wie sämtliche Erfolge.

Release erfolgt angeblich Anfang September

Wie TwistedVoxel berichtet, sind das Veröffentlichungsdatum von „Cronos: The New Dawn“ und alle Erfolge auf der Webseite TrueAchievements aufgetaucht. Demnach soll das postapokalyptische Sci-Fi-Horror-Abenteuer am 5. September 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Außerdem soll ein 48-stündiger Early Access möglich sein, sodass man – vermutlich durch den Kauf einer Deluxe Edition oder Ähnlichem – bereits am 3. September spielen kann.

Ursprung des Leaks ist der Xbox Store, der in der Vergangenheit schon des Öfteren als zuverlässige Quelle diente. Dennoch besteht die Möglichkeit, dass es sich bei dem genannten Datum lediglich um einen Platzhalter handelt. Die Information sollte daher vorerst noch mit einer gewissen Portion Vorsicht genossen werden.

In Anbetracht der Tatsache, dass Bloober Team in letzter Zeit vermehrt Trailer und Gameplay-Videos veröffentlichte, die gerne auch mal 10 oder sogar 35 Minuten lang detaillierte Einblicke in das Spiel gewährten, und der Release ohnehin für den Herbst 2025 angesetzt ist, erscheint ein Release von „Cronos: The New Dawn“ Anfang September aber nicht unrealistisch.

Alle Erfolge von Cronos: The New Dawn

Darüber hinaus listet TrueAchievements auch schon alle Erfolge von „Cronos: The New Dawn“. Demnach können sich Achievement-Jäger und Trophäen-Sammler auf insgesamt 47 Erfolge freuen, die darauf warten, freigeschaltet zu werden. Es folgt eine Übersicht über alle Erfolge – allerdings gilt aufgrund der Beschreibungen auch eine Spoiler-Warnung:

Sammeln & Erkunden:

Der Katzenfinder: Streichle alle Katzen.

Streichle alle Katzen. Unverfälschte Freude: Finde alle Comicbücher.

Finde alle Comicbücher. Der Archivar: Finde alle Reiseprotokolle.

Finde alle Reiseprotokolle. Die Gabe der Relikte: Finde alle Waffen.

Essenzen & Upgrades:

Um sie zurückzuholen: Übertrage eine Essenz von einem gefallenen Reisenden.

Übertrage eine Essenz von einem gefallenen Reisenden. Der Bewahrer: Übertrage die Essenzen von allen gefallenen Reisenden.

Übertrage die Essenzen von allen gefallenen Reisenden. Möge es dir fehlerfrei dienen: Werte eine einzelne Waffe vollständig auf.

Werte eine einzelne Waffe vollständig auf. Der Prätorianer: Werte alle Waffen vollständig auf.

Werte alle Waffen vollständig auf. Im Feuer geschmiedet: Werte die Temporale Hülle des Reisenden vollständig auf.

Werte die Temporale Hülle des Reisenden vollständig auf. Essenz erworben: Extrahiere Edward.

Extrahiere Edward. Punks Not Dead!: Beende das Spiel mit Edwards Essenz.

Beende das Spiel mit Edwards Essenz. Gemeinschaft: Sammle die Essenzen von Lidia, Marcel und Krzysztof.

Sammle die Essenzen von Lidia, Marcel und Krzysztof. Der Orthodoxe: Beende das Spiel nur mit den vom Kollektiv bestimmten Essenzen.

Kampf & Nützlichkeit:

Ressourcen sind knapp: Stelle einen Gegenstand her.

Stelle einen Gegenstand her. Um den Weg zu ebnen: Stelle alle Gegenstandstypen her.

Stelle alle Gegenstandstypen her. Feuer. Sich ausbreitend.: Setze 5 Gegner mit einem einzigen Fackelschuss in Brand.

Setze 5 Gegner mit einem einzigen Fackelschuss in Brand. Effizienz-Disziplin: Besiege 2 Gegner mit einem einzigen Schwertprojektil.

Besiege 2 Gegner mit einem einzigen Schwertprojektil. Der Amboss des Kollektivs: Besiege 4 Gegner mit einem einzigen Hammerschlag.

Besiege 4 Gegner mit einem einzigen Hammerschlag. Der Vernichter: Besiege 5 Gegner mit einer einzigen Armbrustkugel.

Besiege 5 Gegner mit einer einzigen Armbrustkugel. Tobender Stier: Besiege einen Gegner mit einem Nahkampfangriff.

Besiege einen Gegner mit einem Nahkampfangriff. Besser als eins: Besiege 25 Gegner mit einem Kopfschuss.

Besiege 25 Gegner mit einem Kopfschuss. Nicht verschmelzen lassen: Verbrenne 25 tote Waisen.

Verbrenne 25 tote Waisen. Der Pyromane: Verbrenne Biomasse mit dem Scheiterhaufen.

Story & Fortschritt:

Willkommen zur Berufung: Verlasse die REV-Kapsel.

Verlasse die REV-Kapsel. Das ist unsere Berufung: Finde den Vorgänger.

Finde den Vorgänger. Unterdrückte Rekomposition: Besiege den Unverschmolzenen.

Besiege den Unverschmolzenen. Temporäres Ziel erreicht: Führe zum ersten Mal einen Tauchgang aus.

Führe zum ersten Mal einen Tauchgang aus. Der Aufstieg: Führe zum ersten Mal eine Aufstiegssequenz aus.

Führe zum ersten Mal eine Aufstiegssequenz aus. Öffentliche Verkehrsmittel: Schalte die Straßenbahn ein, um das Stahlwerk zu erreichen.

Schalte die Straßenbahn ein, um das Stahlwerk zu erreichen. Je größer sie sind: Besiege den Schrecken im Stahlwerk.

Besiege den Schrecken im Stahlwerk. Der Hüter meines Bruders: Extrahiere einen der Brüder.

Extrahiere einen der Brüder. Runter mit der Krankheit: Besiege den unverschmolzenen Schrecken.

Besiege den unverschmolzenen Schrecken. Im Guten wie im Bösen: Extrahiere Dr. Zybert.

Extrahiere Dr. Zybert. Getroffen wie ein Zug: Besiege den Schrecken an Station B.

Besiege den Schrecken an Station B. Das Opfer des Fleisches: Besiege Eliza.

Besiege Eliza. Der Pfadfinder: Bringe den Pfadfinder zur Straßenbahn.

Bringe den Pfadfinder zur Straßenbahn. Dinge in Ordnung bringen: Entdecke das Geheimnis des Wärters.

Moralische Entscheidungen & Enden:

Ein Hoffnungsschimmer: Verschone das Leben des Pfadfinders.

Verschone das Leben des Pfadfinders. Ich bin frei: Schieße auf den Pfadfinder.

Schieße auf den Pfadfinder. Frei von allen Narben: Rette beide Weronikas.

Verschiedenes & Herausforderungen:

Schnelle Oxidation: Verbrenne die Biomasse.

Verbrenne die Biomasse. Raumzeit-Anomalie: Aktiviere eine Zeitanomalie.

Aktiviere eine Zeitanomalie. Gegen-Schwerkraft-Traversal: Führe einen Gravitationssprung aus.

Führe einen Gravitationssprung aus. Träumen Reisende von elektrischen Schafen?: Versorge ein Gerät mit dem Konduktor.

Versorge ein Gerät mit dem Konduktor. Hülle nicht kompromittiert: Beende das Spiel im schweren Modus.

Beende das Spiel im schweren Modus. Du gibst niemals auf: Beende das Spiel im NG+ (New Game Plus).

Somit haben Spieler von „Cronos: The New Dawn“ einiges vor sich, um alle Erfolge freizuschalten. Unter anderem muss die Spielwelt sorgfältig erkundet, im Kampf bestimmte Taktiken angewandt und natürlich die Story abgeschlossen werden – und das sowohl im schweren Modus als auch im New Game Plus.

Außerdem deuten die Achievements darauf hin, dass es insgesamt drei verschiedene Enden geben wird, die offenbar an unterschiedliche Entscheidungen gekoppelt sind. Dass es mehrere Abschlüsse mit einem gewissen Twist geben wird, bestätigten auch schon die Entwickler.