GTA 6: Stellenanzeige deutet auf neues Content-Feature hin

Auf „GTA 6“ müssen die Fans noch ein wenig länger warten. Eigentlich sollte der nächste Titel der beliebten „Grand Theft Auto“-Reihe in diesem Herbst erscheinen. Ein genaues Datum wurde jedoch nie genannt. Im vergangenen Mai wurde „GTA 6“ dann auf den 26. Mai 2026 verschoben.

Das lässt den Entwicklern von Rockstar noch ein wenig Zeit für die Feinarbeiten am Spiel. So etwa für die hauseigene Creator-Plattform, für die nun zwei neue Mitarbeiter gesucht werden.

Neue Mitarbeiter für UGC

Auf der offiziellen Webseite sucht Rockstar derzeit nach einem Associate Compliance Manager mit Sitz in Bangalore, Indien, sowie einen Senior Product Manager für das Büro des Unternehmens in Manhattan. Beide Stellen sollen sich mit von Nutzern generierten Content beschäftigen.

So suche man neue Mitarbeiter „zur Förderung wichtiger Produktinitiativen auf unseren Creator-Plattformen, darunter Five M , Red M und verwandte Produkte“, heißt es in einer der Anzeigen. Neben Management-Aufgaben sollen die Interessierten bei dem Job auch „aufkommende Trends in den Bereichen UGC, Gaming und Technologie“ beobachten.

Auch in „GTA 5“ und „Red Dead Online“ setzt Rockstar auf Inhalte, die von den Nutzern selbst erstellt werden. Während der Pandemie etwa erlebten besonders die Rollenspiel-Server von „GTA 5“ einen Ansturm an Spielern. Dabei wollten die Nutzer die Inhalte jedoch nicht nur selbst spielen, auch auf Twitch wurde das bunte Rollenspiel-Treiben von Tausenden Zuschauern verfolgt.

Rockstar war allerdings zunächst gegen die selbsterstellten Inhalte der Spieler und ging gegen diese vor. 2023 übernahm das Studio das Team CFX.RE, das für die Modding-Tools FiveM für „GTA 5“ und RedM für „Red Dead Online“ verantwortlich sind.

Gerüchte gibt es schon länger

Schon im letzten Februar gab es Gerüchte, dass Rockstar bei dem kommenden „GTA 6“ verstärkt auf nutzergenerierte Inhalte setzen würde. Laut Insidern soll sich das Unternehmen dafür mit Inhaltserstellern für die Spiele „Fortnite“ und „Roblox“ sowie „GTA“-Moddern zu Gesprächen getroffen haben.

„Es ist unklar, inwiefern Kreative davon profitieren würden, ihre IP und ihr Publikum in GTA 6 einzubringen“, hieß es damals in dem Bericht. „Abgesehen von der Präsenz in einem der beliebtesten Spiele der Welt.“

Ob Rockstar bei „GTA 6“ jedoch wirklich nutzergenerierte Inhalte vorantreiben will, ist offiziell nicht bekannt. Das Unternehmen hat sich selbst noch nicht zu seiner Strategie für das Spiel geäußert.

