Kingdom Come Deliverance: PS5-Version geplant? Es gibt einen vielversprechenden Hinweis

Die Anzeichen für eine technisch überarbeitete Version von „Kingdom Come: Deliverance“ für die PS5 verdichten sich. Wie die Plattform PlayStation Game Size andeutet, sind im PlayStation-Network Hinweise auf eine PS5-Fassung des Mittelalter-Rollenspiels aufgetaucht.

Kingdom Come: Deliverance bald mit 4K?

Warhorse Studios, das verantwortliche Entwicklerstudio, arbeitet derzeit am Support des Nachfolgers „Kingdom Come: Deliverance 2“. Die Veröffentlichung einer technisch angepassten Fassung des ersten Teils würde sich strategisch in die aktuelle Roadmap einfügen. Dank des Sequels rückt die Reihe wieder verstärkt in den Fokus.

Ein potenzielles Upgrade würde vor allem auf technischer Ebene ansetzen. Neben einer möglichen 4K-Auflösung und höherer Bildrate sind Optimierungen bei den Ladezeiten und der allgemeinen Performance zu erwarten, vor allem auf der PS5 Pro. Auch ein in Kombi-Release mit dem Nachfolger sowie den bislang veröffentlichten Erweiterungen klingt denkbar.

PlayStation Game Size gilt als meist zuverlässige Quelle und machte ohne viele Worte auf eine „PS5-Version“ aufmerksam.

Ob und wann eine aktualisierte Version von „Kingdom Come: Deliverance“ erscheint, bleibt offen. Offizielle Statements des Studios zum möglichen PS5-Upgrade liegen derzeit nicht vor. Allerdings haben sich Leaks von PlayStation Game Size in der Vergangenheit oft bewahrheitet.

Hintergrund zum Spiel und zur bisherigen Rezeption

„Kingdom Come: Deliverance“ ist ein Einzelspieler-Rollenspiel, das im historischen Böhmen des Jahres 1403 spielt. Es wurde von Warhorse Studios entwickelt und erschien im Februar 2018 für PS4, Xbox One und PC. Im Mittelpunkt der Handlung steht Heinrich, ein junger Schmied, der nach der Zerstörung seines Dorfes in die politischen Auseinandersetzungen zwischen König Sigismund und Wenzel hineingezogen wird.

Das Spiel zeichnet sich durch eine realistische Darstellung des mittelalterlichen Lebens aus: Es verzichtet auf Fantasy-Elemente und legt den Fokus auf authentische Kämpfe, historische Kleidung, komplexe soziale Systeme und politische Dynamiken.

Der erste Ausflug nach Böhmen erfolgte noch auf der PS4.

Diese Herangehensweise wurde sowohl von der Fachpresse als auch von Spielern positiv aufgenommen. Kritisiert wurde „Kingdom Come: Deliverance“ in der Anfangsphase hingegen aufgrund der technischen Mängel und zahlreichen Bugs. Durch nachträgliche Patches konnten viele dieser Probleme behoben werden.

Wer das Werk zunächst auf der PS4 nachholen möchte, findet im PlayStation-Store momentan ein besonders attraktives Angebot: „Kingdom Come: Deliverance“ wird dort 80 Prozent günstiger für 5,99 Euro angeboten. Ob es bei der mutmaßlichen PS5-Version Upgrade-Möglichkeiten geben wird, ist allerdings offen.

„Kingdom Come: Deliverance 2“ folgte im Februar 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Das Sequel (hier im Test von PLAY3.DE) spielt erneut im Böhmen des 15. Jahrhunderts und erzählt die Geschichte von Heinrich weiter, diesmal in einer deutlich größeren Welt mit neuen Schauplätzen und einem erweiterten Kampfsystemen.

Mit über zwei Millionen verkauften Exemplaren innerhalb der ersten Wochen und einer ambitionierten DLC-Roadmap konnte der Titel direkt an den Erfolg seines Vorgängers anknüpfen.