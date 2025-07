Mafia The Old Country: Wann könnt ihr spielen? Übersicht mit allen Freischalt-Terminen

Mafia The Old Country:

Ende der kommenden Woche erscheint "Mafia: The Old Country" für PC und Konsolen. Eine offizielle Übersicht verrät, wann das Spiel hierzulande freigeschaltet wird.

Mit „Mafia: The Old Country“ kehrt die beliebte Reihe in wenigen Tagen auf den PC sowie die Konsolen zurück und geht im Vergleich mit dem 2016 veröffentlichten Vorgänger „Mafia 3“ andere Wege.

So entschieden sich die Entwickler von Hangar 13 dazu, in „Mafia: The Old Country“ auf eine klassische Open-World zu verzichten und stattdessen auf eine kompaktere Spielerfahrung zu setzen. Ob dieses Konzept aufgeht, erfahren wir in ein paar Tagen. Wie bereits bekannt ist, erscheint das neue „Mafia“-Abenteuer am 8. August 2025.

Kurz vor dem Release veröffentlichte Hangar 13 eine Übersicht über die Freischalt-Termine. Wie das Studio bekannt gab, erhalten Konsolenspieler um 1 Uhr in der Nacht Zugriff auf „Mafia: The Old Country“. Spieler auf dem PC hingegen müssen sich etwas länger gedulden und dürfen erst um 18 Uhr loslegen.

Kein Vorabzugriff für Käufer der Deluxe Edition

In der Vergangenheit kam es immer wieder vor, dass Käufer von Sonder-Editionen einen Vorabzugriff auf ein Spiel erhielten und mehrere Tage vor allem anderen starten konnten. Ein Konzept, auf das 2K Games und Hangar 13 bei „Mafia: The Old Country“ bewusst verzichteten. Stattdessen enthält die 59,99 Euro teure Deluxe Edition lediglich digitale Extras.

Darunter den offiziellen Soundtrack oder ein digitales Artbook. Vorbesteller der normalen Version (49,99 Euro) oder der Deluxe Edition erhalten zudem exklusive Pre-Order-Boni in Form des Soldato-Packs mit kosmetischen Inhalten und eines hilfreichen Amuletts.

„Mafia: The Old Country“ erscheint für PC, PS5 und Xbox Series X/S. In einem Interview äußerte sich Nick Baynes, Präsident von Hangar 13, kürzlich zum Umfang des Gangster-Spektakels. Eine konkrete Spielzeit nannte Baynes auf Nachfrage zwar nicht, versicherte den Spielern jedoch, dass sie für ihr Geld ausreichend Inhalte geboten bekommen.

„Es bietet all die Tiefe, die man in Bezug auf die Dialoge und die Welt, die um die Spieler herum geschaffen wurde, sowie die Erfahrungen, die sie machen, erwarten würde“, erklärte Baynes.

„Ich denke, dass sich wirklich niemand Sorgen um die Qualität des Spiels oder ähnliches machen muss, oder dass es super kurz ist.“