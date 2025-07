Marvel Rivals: Endlich! Antiheld Blade ist schon bald im beliebten Hero-Shooter spielbar

Seit seinem Release im Dezember 2024 konnte „Marvel Rivals“ Millionen Spieler weltweit in seinen Bann ziehen und sich so zu einem mehr als nur beachtlichen Erfolg für NetEase mausern. In der Zeit nach der Veröffentlichung hat das verantwortliche Team den Hero-Shooter um immer neue Inhalte erweitert, allen voran um neue Charaktere wie die Fantastischen Vier. Nun steht die nächste Spielfigur bereit.

Hierbei handelt es sich um Marvel-Antiheld Blade, der bereits seit Season 1 im Spiel erwähnt worden ist. Der Daywalker schließt sich ab dem 8. August 2025 dem Kampf an. Passend hierzu wurde ein erster Trailer veröffentlicht, der uns einen Blick auf Blades Hintergrundgeschichte und Gameplay-Fähigkeiten gewährt. Das Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen.

Marvels ultimativer Vampirjäger macht sich kampfbereit

Blade wurde vor beinahe 100 Jahren als Eric Brooks geboren und hatte lange mit seiner Existenz als Dhampir (halb Mensch, halb Vampir), zu ringen. Nachdem er diese Zweifel überwinden konnte, ist er zum ultimativen Vampirjäger geworden. Als Dracula in „Marvel Rivals“ New York eingenommen hat, stellte Blade sich ihm entschlossen entgegen, allerdings hat der Obervampir ihn überwältigt.

Inzwischen konnte Dracula besiegt werden und Blade erholt sich von den Strapazen in Wakanda. Shuri rekrutiert den Daywalker, um so das gesamte Multiversum zu retten. Blade muss all seine Kräfte für den bevorstehenden Krieg mobilisieren, denn Todesgöttin Hela und Knull, den Gott der Symbionten, sind enorm mächtige Gegner. Ob die Helden mit vereinten Kräften wirklich gewinnen können?

Im Hero-Shooter „Marvel Rivals“ zählt Blade zur Charakterklasse der Duellanten. Somit kann er vor allem auf mittlere und kurze Distanz glänzen. Im Kampf selbst vertraut der Daywalker auf sein treues Schwert und seine Schrotflinte. Eine seiner Fähigkeiten erlaubt es ihm, eingehenden Schaden kurzzeitig abzuwehren. Ein weiterer Skill schleudert ihn nach vorne und gibt ihm einen Geschwindigkeits-Boost.

Weitere neue Inhalte schließen sich Blade an

Mit dem Start des Updates 3.5 nimmt NetEase verschiedene Veränderungen an „Marvel Rivals vor. Hiervon betroffen sind unter anderem die Team-up-Fähigkeiten, von denen zwei komplett entfernt werden und eine angepasst wird. Im Gegenzug dürfen sich Fans des Hero-Shooters allerdings auch auf zwei neue Team-up-Fähigkeiten freuen und drei bekannte Team-ups werden mit dem Update erweitert.

Darüber hinaus geht „Operation: Shield the Community“ an den Start. Hiermit sollen Spielerinnen und Spieler die Möglichkeit bekommen bestimmte Wörter im Sprachchat zu filtern, um diese stummzuschalten und so ein positives Umfeld zu erschaffen. Zudem führt NetEase härtere Strafen für Leute ein, die mitten in kompetitiven Matches das Spiel verlassen. Hierzu zählen etwa sowohl längere Sperren für Wettkämpfe als auch höhere Punktabzüge. Das Berufungsverfahren gegen Sperren soll übrigens beschleunigt werden.

Außerdem dürfen sich Fans von „Marvel Rivals“ über den neuen Spielmodus „Resource Rumble“ und die dazugehörige neue Karte „Throne of Knull“ freuen. Beides soll am 22. August 2025 den Weg ins Spiel finden. Mit genaueren Informationen zu „Resource Rumble“ hält sich NetEase gegenwärtig noch bedeckt, weshalb wir euch an dieser Stelle leider noch nicht mehr zum neuen Spielmodus berichten können.

„Marvel Rivals“ ist seit dem 6. Dezember 2024 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC (via Steam) verfügbar.

Freut ihr euch auf Blades Ankunft als Spielfigur in „Marvel Rivals“?