Microsoft: Hardware schrumpft, während der Xbox Game Pass einen neuen Rekord verzeichnet

Microsoft erzielt starke Quartalszahlen: Umsatz und Gewinn steigen deutlich, während Investitionen in KI weiter Priorität haben. Spiele wie „Oblivion Remastered“ und der Xbox Game Pass waren in der Gaming-Sparte die Wachstumstreiber.

Für das jüngste Quartal meldet Microsoft beeindruckende Geschäftszahlen, überschattet allerdings von umfangreichen Personalmaßnahmen. Der Fokus des Konzerns liegt weiterhin auf Cloud-Services und Künstlicher Intelligenz, während die Gaming-Sparte trotz rückläufigem Hardwaregeschäft mit neuen Spielen und Abonnements zulegen konnte.

Starke Bilanz, vor allem bei Azure

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 erzielte Microsoft einen Umsatz von 76,4 Milliarden US-Dollar – verglichen mit dem Vorjahresquartal ein Anstieg um 18 Prozent. Der Nettogewinn legte im Jahresvergleich um 24 Prozent auf 27,2 Milliarden US-Dollar zu. Diese Zuwächse folgen nur wenige Wochen nach der Entlassung von rund 9.000 Beschäftigen. Dennoch beschäftigt das Unternehmen laut eigenen Angaben weiterhin rund 228.000 Vollzeitkräfte, in etwa so viele wie im Jahr zuvor.

Ein wesentlicher Wachstumstreiber bleibt die Cloud-Plattform Azure. Ihr Umsatz legte im Quartalsvergleich um 34 Prozent zu. Für das Gesamtjahr meldet Microsoft 75 Milliarden US-Dollar Umsatz im Azure-Segment – ein Plus von 34 Prozent. CEO Satya Nadella bezeichnete Cloud und Künstliche Intelligenz als „die treibende Kraft der Geschäftstransformation in allen Branchen und Sektoren“.

Gaming mit Zuwächsen bei Inhalten und Abonnements

Auch der Gaming-Bereich verzeichnet ein solides Quartal. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 10 Prozent, besonders die Sparte „Inhalte und Dienste“ legte mit einem Plus von 13 Prozent deutlich zu.

Als Treiber gelten vor allem First-Party-Titel wie „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“, „DOOM: The Dark Ages“ sowie der Xbox Game Pass. Das Abo-Modell erreichte laut Nadella erstmals einen Jahresumsatz von knapp 5 Milliarden US-Dollar. Es ist das dritte Quartal in Folge, in dem Microsoft ein Wachstum beim Xbox Game Pass meldete. Genaue Nutzerzahlen wurden nicht genannt.

Ein weiterer Wachstumsimpuls kommt von Microsofts Publisher-Aktivitäten auf konkurrierenden Plattformen. Bereits gestern berichteten wir, dass sechs der zehn meistverkauften PS5-Spiele des ersten Halbjahres 2025 in den USA – und vermutlich auch weltweit – von Microsoft stammen, darunter „Minecraft“, „Call of Duty“ und „Forza Horizon 5“. Weitere Titel wie „Hellblade 2“ und ein Remaster von „Gears of War“ sollen folgen.

„Wir sind in diesem Quartal der führende Publisher sowohl auf Xbox als auch auf PlayStation“, so Nadella in einer Telefonkonferenz. Ebenfalls erwähnenswert: Plattformübergreifend verzeichnete das Unternehmen 500 Millionen monatlich aktive User.

Für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres erwartet Microsoft allerdings einen moderaten Rückgang der Einnahmen aus Xbox-Inhalten und -Diensten im mittleren einstelligen Prozentbereich.

Hardware schrumpft weiter

Während Software und Services wachsen, bleibt das Hardwaresegment schwach: Der Umsatz mit Xbox-Hardware sank im Jahresvergleich um deutliche 22 Prozent. Die Nachfrage nach Konsolen ist weiterhin rückläufig.

Trotzdem hält Microsoft an der Hardware fest, in welcher Form auch immer. Kürzlich wurde eine Partnerschaft mit AMD angekündigt, aus der Konsolen, Handhelds und PCs hervorgehen sollen.

Einen Vorgeschmack auf die neue Ausrichtung könnten die Xbox-Ally-Handhelds liefern, die in Kooperation mit ASUS entstehen und zur Gamescom in den Vorverkauf starten sollen. Auf der Messe können sich Interessenten selbst mit dem Handheld beschäftigen.