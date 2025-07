Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection: Neues Einzelspieler-RPG mit erstem Trailer angekündigt

Im Rahmen der neuesten Nintendo Direct, die am heutigen Nachmittag ausgestrahlt wurde, hat Capcom den nächsten Teil der beliebten „Monster Hunter Stories“-Reihe angekündigt: „Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection“ soll 2026 für die PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und den PC erscheinen.

Passend zur Ankündigung wurde außerdem auch ein Trailer veröffentlicht, der einen ersten Vorgeschmack auf das kommende Abenteuer bietet. Demnach wird auch der dritte Teil der Spin-off-Serie den Vorgängern treu bleiben, sodass sich Spieler auf ein storyfokussiertes Einzelspieler-Erlebnis mit rundenbasiertem Kampfsystem freuen können.

Eine Welt am Abgrund und ein Hauch von Hoffnung

Wie Capcom in einer Pressemitteilung (via Gematsu) bekannt gegeben hat, wird „Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection“ die Geschichte der Nationen Azuria und Vermeil erzählen, die aufgrund der sich ausbreitenden Kristallplage am Abgrund stehen. Doch als ein mysteriöses Ei entdeckt wird, aus dem ein Rathalos schlüpft, das längst als ausgestorben gibt, keimt Hoffnung auf – zumindest kurzfristig.

„Der Hoffnungsschimmer weicht schnell der Verzweiflung, als ein zweites Monster aus dem Ei schlüpft. Die Zwillings-Rathalos tragen dieselbe Markierung wie die Zwillings-Skalschuppen-Rathalos, die als Vorboten der Zerstörung gelten und an einen vor 200 Jahren geführten Bürgerkrieg erinnern.“

Und so übernehmen die Spieler die Rolle des Erben von Azuria, der aufgrund seiner besonderen Fähigkeiten dazu in der Lage ist, zum Anführer der Ranger und zum einzigen Rathalos-Reiter des Königreichs aufzusteigen. Auf der Suche nach der Wahrheit führt das Abenteuer in das „verbotene Land jenseits des nördlichen Meridians“.

Begleitet wird man von Eleanor, die Prinzessin von Vermeil, die sich Azuria als „Geisel“ anbietet, um die Spannungen zwischen den beiden Nationen zu mindern. „Berührt von den Bemühungen der Ranger, kommen Eleanor und ihr geliebtes Monstie Anjanath mit auf die Reise, um die wahren Absichten ihrer Schwester, der Königin von Vermeil, aufzudecken. Verbunden durch den herannahenden Schatten der Katastrophe, treten sie in den Strom des Schicksals und wagen sich auf verbotenen Boden“, heißt es weiter.

Das erste „Monster Hunter Stories“ wurde 2017 ursprünglich für den Nintendo 3DS veröffentlicht, während im Juni 2024 ein Remaster für die PS5, PS4, Switch und den PC nachgereicht wurde. 2021 erschien außerdem die Fortsetzung „Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin“ für die Switch 2 und den PC, die aber ebenfalls Teil der 2024 veröffentlichten Remaster-Collection ist.