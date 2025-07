Octopath Traveler 0: Square Enix kündigt Prequel mit Trailer und Release-Termin an

Der bekannte Insider Billbil-kun hatte es heute Mittag bereits vorausgesagt: Square Enix hat sich die heutige Ausgabe der Nintendo Direct zunutze gemacht und mit „Octopath Traveler 0“ einen neuen Teil der erfolgreichen Rollenspiel-Reihe im charmanten Pixel-Look angekündigt, die im vergangenen Dezember die Marke von fünf Millionen verkauften Einheiten knacken konnte.

Wie der Titel bereits vermuten lässt, handelt es sich um ein Prequel, dass eine brandneue Geschichte im Reich von Orsterra erzählen wird, angesiedelt vor den Ereignissen des 2018 veröffentlichten „Octopath Traveler“.

Passend zur Bekanntgabe wurde außerdem auch ein Trailer veröffentlicht, der erste Einblicke in das kommende Abenteuer gewährt. Der Release von „Octopath Traveler 0“ wird am 4. Dezember 2025 für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Switch 1 und Switch 2 sowie den PC erfolgen.

Eine epische Geschichte, altbekannte und neue Features

„Octopath Traveler 0“ erwartet die Spieler eine epische Geschichte von Wiederherstellung und Vergeltung, die sich rund um die göttlichen Ringe dreht und das gesamte Reich Orsterra umspannt. Das Prequel knüpft dabei an die Handlung des Mobile Games „Octopath Traveler: Champions of the Continent“ an und erweitert sie um frische Inhalte sowie überraschende erzählerische Wendungen.

Dabei können sich Fans auf die Rückkehr zentraler Elemente freuen: Der ikonische HD-2D-Grafikstil ist ebenso dabei wie vielfältige Interaktionen mit anderen Charakteren durch Pfadaktionen. Auch das bekannte und rundenbasierte „Break & Boost“-Kampfsystem kehrt zurück. Neu hingegen ist die Erstellung des eigenen Charakters sowie die Möglichkeit, die zerstörte Heimatstadt wieder aufzubauen.

Square Enix nennt folgende Hauptmerkmale für „Octopath Traveler 0“:

Du bist der Protagonist der Geschichte. Wähle dein Aussehen, deine Stimme, Bewegungen und dein Lieblingsgericht mit der neuen Charaktererstellungsfunktion !

! Stelle deine Heimatstadt durch Städtebau wieder her. Lade Gefährten und Verbündete ein, in einer Stadt deiner Kreation zu leben!

wieder her. Lade Gefährten und Verbündete ein, in einer Stadt deiner Kreation zu leben! Nimm an mitreißenden und strategischen Befehlskämpfen teil. Wähle aus über 30 Verbündeten, um eine Gruppe von bis zu acht Charakteren zu bilden!

teil. Wähle aus über 30 Verbündeten, um eine Gruppe von bis zu acht Charakteren zu bilden! Nutze Pfadaktionen , um Leute in deine Stadt einzuladen, dich in Kämpfe zu stürzen und Gegenstände zu erhalten. Wohin du gehst und was du tust, liegt ganz bei dir.

, um Leute in deine Stadt einzuladen, dich in Kämpfe zu stürzen und Gegenstände zu erhalten. Wohin du gehst und was du tust, liegt ganz bei dir. Rüste Aktionsfähigkeiten mit dem neuen Fähigkeitensystem aus. Diese Fähigkeiten können von Verbündeten erlernt und an andere weitergegeben werden.

Vorbestellungen ab sofort möglich

Während der Release von „Octopath Traveler 0“ erst im Dezember erfolgen wird, sind Vorbestellungen schon ab sofort möglich. Frühkäufer haben dabei die Wahl zwischen drei verschiedenen Editionen: die Standard Edition, eine Deluxe Edition und eine Collector’s Edition.

Die Standardfassung wird sowohl digital als auch in physischer Form für 59,99 Euro erhältlich sein und kann im PS Store oder beispielsweise direkt über den Square Enix Store vorbestellt werden. Die Deluxe Edition für 69,99 Euro wird hingegen nur digital verfügbar sein. Dafür erhalten Käufer einige zusätzliche In-Game-Items sowie ein digitales Artbook.

Für 229,99 Euro ist die üppig ausgestattete Collector’s Edition erhältlich, die ebenfalls im Square Enix Store vorbestellt werden kann. Käufer können sich über folgende Inhalte freuen:

Octopath Traveler 0 Standard Edition (Plattform deiner Wahl)

Upgrade-Code für die Octopath Traveler 0 Digital Deluxe Edition

Ring of the Flamebringer (japanische Ringgröße 21)

Spielkarten für Reisende

Achtseitige Würfel – Reichtum, Macht und Ruhm

Spielunterlage mit einer Karte von Orsterra

Arrangements Break & Boost Vol.3 (Musik-CD)

Art-Booklet

Außerdem enthält die Sammlerausgabe „Octopath Traveler 0“ in physischer Form, und nicht nur als Download-Code. Square Enix weist jedoch darauf hin, dass die „physische Standard Edition nicht in der Box der Collector’s Edition verpackt ist, aber zusammen mit ihr geliefert wird“.

Ebenfalls frisch angekündigt:

Sämtliche Vorbesteller freuen sich außerdem als Pre-Order-Bonus über einige „Reisevorräte“, die den Spielstart erleichtern: Dazu gehören 5x „Heilende Traube (M)“, 5x „Belebende Pflaume (M)“, 2x „Revitalisierende Marmelade“ und die „Meisterschaft des Eiswindes“.